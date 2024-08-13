中租前七月累計EPS 8.36元

中租控股（5871）昨（12）日公告今年7月自結合併營收與獲利，7月單月營收衝上88.9億元，創下歷來單月營收新高，比前月與去年同月均增加5%，累計前七月營收596.4億元，年增7%；累計前七月稅後純益143.4億元，年減幅度維持6%不變，累計每股稅後純益（EPS）為8.36元。

中租控股指出，營收持續成長並創單月新高，反映三大營運區塊台灣地區、中國大陸及東協地區的新增業績成長，業務動能暢旺，因此營收持續穩健成長。獲利仍略微衰退則是主因信用減損損失金額較去年同期增加，以及中國大陸財政返還的稅務利益，金額較去年同期減少約人民幣1.7億元。

今年來中租營收表現亮麗，前七月除2月外，每月都在80億元以上，持續朝全年1,000億元大關邁進。