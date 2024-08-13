六大壽險前七月賺2,267億
國內六大壽險7月成績單出爐，多家壽險業已經實現股票資本利得，貢獻六大壽險7月合計稅後純益625.4億元，包括國泰、富邦、南山、凱基、台灣、新光人壽，前七月稅後合計獲利2,267.8億元，較去年同期大幅成長194％，其中壽險雙雄國泰以及富邦人壽，合計貢獻六成。
南山人壽昨（12）日公布7月自結成績單，稅後純益95.9億元，排名六大壽險第三高，累計前七月稅後純益351.8億元，較去年同期成長35％，每股盈餘2.39元。南山人壽指出，7月保險本業穩健，同時7月掌握波段實現資本利得，加計7月股利挹注，獲利亮眼。
南山人壽7月新契約保費收入81.2億元，較6月的59.6億元成長，累計前七月新契約保費收入達509.9億元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言