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六大壽險前七月賺2,267億

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
國內六大壽險7月成績單出爐。 聯合報系資料照
國內六大壽險7月成績單出爐。 聯合報系資料照

國內六大壽險7月成績單出爐，多家壽險業已經實現股票資本利得，貢獻六大壽險7月合計稅後純益625.4億元，包括國泰、富邦、南山、凱基、台灣、新光人壽，前七月稅後合計獲利2,267.8億元，較去年同期大幅成長194％，其中壽險雙雄國泰以及富邦人壽，合計貢獻六成。

南山人壽昨（12）日公布7月自結成績單，稅後純益95.9億元，排名六大壽險第三高，累計前七月稅後純益351.8億元，較去年同期成長35％，每股盈餘2.39元。南山人壽指出，7月保險本業穩健，同時7月掌握波段實現資本利得，加計7月股利挹注，獲利亮眼。

南山人壽7月新契約保費收入81.2億元，較6月的59.6億元成長，累計前七月新契約保費收入達509.9億元。

南山人壽 壽險業 富邦人壽

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