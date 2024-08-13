防堵詐騙 企業開立帳戶要過三關

為防範詐騙集團成立人頭空殼公司，掩護洗錢，金管會針對企業開立帳戶，搭建三關審查機制，未來設立未滿半年、資本額低的企業戶，都在強化審查名單中，防範詐騙集團空殼人頭公司戶闖關成功。

近年詐騙集團取得個人帳戶不易，改以成立人頭空殼公司，作為洗錢掩護工具。今年上半年問題陸續浮出檯面，立委關注公司戶空殼公司詐騙問題，金管會承諾加強對企業戶開立帳戶審查，據了解，初步控管模式已經在8月出爐。

企業戶開立帳戶三大審查機制出爐

之所以加強對企業戶審查，原因出在洗錢防制法子法告誡新制中，對違規帳戶祭出停權五年或是限制使用功能處分，但新制僅適用自然人，沒擴及到公司戶，如果公司涉及洗錢被抓，只要重新登記，導致詐騙洗錢案不斷，金管會也一度被檢察官點名是打詐三大戰犯之一。

為強化銀行業對企業戶開戶審查機制，最新三大審查關卡出爐，整體來說，要求銀行，必須針對公司戶開立帳戶的資本額、營業事實等合理性強化審查。

第一，將強化審查公司戶設立是否達到一定期間、資本額是否達一定金額，以及是否有營業事實證明，登記的地址與申請開戶分行是否都具有地緣性等，以及選擇開立帳戶原因的合理性等。

第二，假設設立不到半年，資本額又偏低的公司，來銀行開立帳戶，銀行必須要強化驗證身分，同時要加強審查公司營運項目以及登記地址的合理性。

第三，假設企業被註記成為警示戶，則要強化審查開戶的合理性。銀行內部系統更必須針對被註記成警示戶的企業，針對其負責人資料註記，也就是追溯到負責人後續如果開立新帳戶，就必須加強審視他的開戶動機，包括必要性與合理性。