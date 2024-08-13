中信銀打詐 擴大雷霆專案

公私協力精進打詐作為。中國信託銀行今年4月、5月首創金融機構之先例，與臺北地檢署、新北地檢署合作「雷霆專案」，臺灣高等檢察署（簡稱高檢署）同意擴大合作範圍至全台，並於昨（12）日於高檢署舉行「雷霆專案」合作意向書簽約儀式。

高檢署為強化打詐力道，同意擴大合作範圍，將提供全台地檢署個人資料去識別化之人頭帳戶名單，運用中國信託銀行大數據資料分析能力，打造詐騙預警偵測機制，期盼藉由預先管制異常帳戶、阻斷詐騙金流，自源頭遏止詐騙，減少民眾財產損失。

昨天出席簽約儀式包括法務部長鄭銘謙、高檢署檢察長張斗輝、臺北地檢署檢察長王俊力、新北地檢署檢察長余麗貞、臺灣士林地方檢察署檢察長顏迺偉、中信銀行董事長陳佳文、中信金控法遵長金延華、中國信託育樂公司董事長陳國恩，以及中信銀行個人金融執行長楊淑惠皆出席，見證金檢合作重要里程碑。

法務部長鄭銘謙致詞時表示，法務部負責懲詐面向，金融機構負責阻詐面向，而人頭帳戶是詐欺集團之命脈，若能公私協力合作壓制，除可阻斷詐團詐騙及洗錢管道，更可減少民眾之財產損害。

高檢署檢察長張斗輝指出，從數據觀察，單純人頭帳戶案件，占電信詐欺案件之73%；再就犯罪年齡層分析，18歲至30歲以下之青年，占所有單純提供人頭帳戶、車手、其他電信詐騙之犯罪嫌疑人比，各約37%、63%、49%，均顯示人頭帳戶為詐團用來詐騙、洗錢之主要管道。

中信銀行董事長陳佳文致詞時分享「雷霆專案」成效，中信銀行分析臺北與新北地檢署提供之資料後，查出尚未管制的人頭帳戶進行管制，並透過高風險因子進一步識別其本行其他帳戶關聯情形且加以警示，期盼透過進一步擴大與檢方合作，進化防詐預警監測機制。

中信金控已制定相關內規、管理機制，要求子公司與客戶業務往來過程中，如有發現疑似人頭帳戶態樣，於遵循資料保護規範及確保資訊機密性之前提下相互分享，以利及早發現異常交易並持續追蹤；中信金控深知金融業責任與義務，將人頭帳戶議題納入2023年金控及子公司董監事進修主題，由上至下塑造集團打詐文化。

中信銀行致力強化科技防詐作為，打造「神盾聯防機制」，在「迎賓識詐」、「關懷堵詐」、「櫃檯阻詐」三道防線。2023年並與警政署合作建置「中信ATM智能防詐車手交易通報系統」，同時與臺灣高雄、橋頭及臺南地方檢察署合作，啟動聯防措施。