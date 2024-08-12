公股人事異動14日生效 財政部改派彰銀、華南金、合庫金代表
行政院今天已正式核定公股行庫高層人事異動案，彰銀（2801）、華南金（2880）、合庫金（5880）今天晚間公告財政部改派董事代表人，彰銀改派為現任兆豐金（2886）旗下兆豐銀行總經理胡光華，胡光華將升任彰銀董事長，華南金則是改派現任第一金（2892）總經理陳芬蘭，陳將出任華南金新董座，合庫金則是改派兩人，分別為現任合庫銀總經理蘇佐政將升任合庫金總經理，現任合庫銀董事長林衍茂將升任合庫金董事長。
彰銀現任董事長凌忠嫄將轉任台灣金（5868）董事長，合庫金現任董事長董瑞斌則是將轉出任兆豐金控（2886）新董座。
財政部高層官員指出，行政院已核定公股金融新人事案，所有公股金控、銀行異動的董事長、總經理，都將統一於14日交接。因此各家上市金控、銀行的董事代表人異動，也都是在14日異動生效。
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