聽新聞
test
0:00 / 0:00
經部核准變更登記 開發金控更名凱基金控
開發金今天公告，已收到經濟部變更登記核准函，自「中華開發金控」更名為「凱基金控」，公司股票代號未變動，普通股仍為2883，乙種特別股仍為2883B。
開發金今天發布重大訊息，公司於今年8月12日收到經濟部變更登記核准函，公司名稱由「中華開發金融控股股份有限公司」更名為「凱基金融控股股份有限公司」，依證交所營業細則第45條規定，更名後須連續公告3個月。
開發金自2001年12月28日正式設立至今已逾22年，開發金表示，目前集團旗下子公司包括人壽、證券、銀行及投信，已統一使用「凱基」及「KGI」為企業品牌名稱，金控更名後可進一步整合集團品牌識別，打造更全面品牌綜效。
開發金指出，這項策略性規劃是基於強化集團品牌凝聚力，亦象徵集團品牌發展歷程的嶄新開始。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言