優化詐騙預警機制...高檢署攜手中國信託 「雷霆專案」擴大至全台地檢署

中信銀行今年 4 月、5 月首創金融機構先例，和台北地檢署、新北地檢署合作「雷霆專案」，優化詐騙預警機制有成，督導的高檢署為強化打詐力道，已同意擴大合作範圍，將提供全台地檢署個人資料去識別化的人頭帳戶名單，運用中國信託銀行大數據資料分析能力，打造詐騙預警偵測機制。

「雷霆專案」合作意向書簽約儀式12日於高檢署舉行，法務部部長鄭銘謙、高檢署檢察長張斗輝、臺北地檢署檢察長王俊力、新北地檢署檢察長余麗貞、臺灣士林地方檢察署檢察長顏迺偉、中信銀行董事長陳佳文、中信金控法遵長金延華、中國信託育樂董事長陳國恩皆出席。

鄭銘謙致詞表示，金融機構負責阻詐面向，而人頭帳戶是詐欺集團命脈，若能公私協力合作壓制，除可阻斷詐團詐騙及洗錢管道，更可減少民眾財產損害。

張斗輝致詞也指出，從數據觀察，單純人頭帳戶案件，占電信詐欺案件73%；再就犯罪年齡層分析，18 歲至 30 歲以下的青年，占所有單純提供人頭帳戶、車手、其他電信詐騙的犯罪嫌疑人比，各約 37%、63%、49%，均顯示人頭帳戶為詐團用來詐騙、洗錢主要管道。

中信銀行董事長陳佳文致詞則分享「雷霆專案」成效，中信銀行分析台北與新北地檢署提供資料後，查出尚未管制的人頭帳戶進行管制，並透過高風險因子進一步識別其本行其他帳戶關聯情形且加以警示，期盼未來透過進一步擴大與檢方合作，進化防詐預警監測機制。中信銀經過努力之後，2023 年新增警示帳戶數已較 2022 年減少近 25%，今年前 7月亦較去年同期減少 6%。