高檢署攜手中國信託 「雷霆專案」擴大至全台地檢署

公私協力精進打詐，中信銀行今年4月、5月首創金融機構之先例，與臺北地檢署、新北地檢署合作「雷霆專案」，優化詐騙預警機制有成，督導全台地檢署的高檢署為強化打詐力道，同意擴大合作範圍，將提供全台地檢署個人資料去識別化之人頭帳戶名單，運用中國信託銀行大數據資料分析能力，打造詐騙預警偵測機制，期盼藉由預先管制異常帳戶、阻斷詐騙金流，自源頭遏止詐騙，減少民眾財產損失。

「雷霆專案」合作意向書簽約儀式12日於高檢署舉行，法務部部長鄭銘謙、高檢署檢察長張斗輝、臺北地檢署檢察長王俊力、新北地檢署檢察長余麗貞、臺灣士林地方檢察署檢察長顏迺偉、中信銀行董事長陳佳文、中信金控法遵長金延華、中國信託育樂公司董事長陳國恩，以及中信銀行個人金融執行長楊淑惠皆出席，見證金檢合作重要里程碑。

法務部部長鄭銘謙致詞表示，打詐是目前政府的重要工作，法務部負責懲詐面向，金融機構負責阻詐面向，而人頭帳戶是詐欺集團之命脈，若能公私協力合作壓制，除可阻斷詐團詐騙及洗錢管道，更可減少民眾之財產損害。

高檢署檢察長張斗輝致詞指出，從數據觀察，單純人頭帳戶案件，占電信詐欺案件之73%；再就犯罪年齡層分析，18歲至30歲以下之青年，占所有單純提供人頭帳戶、車手、其他電信詐騙之犯罪嫌疑人比，各約37%、63%、49%，均顯示人頭帳戶為詐團用來詐騙、洗錢之主要管道，青年亦因受詐團利益之誘惑，而淪為詐團利用的工具。因此防止金融帳戶遭詐欺集團利用，為當今刻不容緩之重要任務。

中信銀行董事長陳佳文致詞則分享「雷霆專案」成效，中信銀行分析臺北與新北地檢署提供之資料後，查出尚未管制的人頭帳戶進行管制，並透過高風險因子進一步識別其本行其他帳戶關聯情形且加以警示，期盼未來透過進一步擴大與檢方合作，進化防詐預警監測機制。

中國信託金控已制定相關內規、管理機制，要求子公司與客戶業務往來過程中，如有發現疑似人頭帳戶態樣，於遵循資料保護規範及確保資訊機密性之前提下相互分享，以利及早發現異常交易並持續追蹤；中信金控深知金融業的責任與義務，除將人頭帳戶議題納入2023年金控及子公司董監事進修主題，由上至下塑造集團打詐文化，亦積極促成子公司與內政部警政署、地檢署等公部門合作，即時串聯資訊，打造防詐安全網。

中信銀行致力強化科技防詐作為，打造「神盾聯防機制」，在「迎賓識詐」、「關懷堵詐」、「櫃檯阻詐」三道防線，應用大數據資料分析歸納出300項防詐表徵，找出詐騙帳戶的潛在關聯帳戶，提供櫃檯人員於KYC（Know Your Customer）過程中掌握客戶交易風險，啟動對應防詐機制。2023年新增警示帳戶數已較2022年減少近25%，今年前7月亦較去年同期減少6%，顯示相關防詐措施已具成效。