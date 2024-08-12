壽險公會推保險理賠醫起通 合作醫院增高雄榮總

為減少民眾申請保險理賠的繁瑣奔波，壽險公會持續擴大「保險理賠醫起通」合作醫院範圍，自今年8月10日起，高雄榮民總醫院正式加入，總計合作醫院增至15家，後續台大等6家醫院亦將陸續上線服務。

壽險公會於2021年5月推出「保險理賠醫起通」，透過區塊鏈技術打破傳統保險理賠繁瑣流程束縛，讓民眾不必再舟車勞頓申請醫療證明，僅需透過線上授權，即可請醫院將指定就醫資料傳送至指定保險公司，節省民眾時間與精力，同時提高理賠效率。

壽險公會今天宣布，自今年8月10日起，高雄榮總已正式加入保險理賠醫起通，提供民眾更便捷理賠服務。截至目前為止，保險理賠醫起通共聯合3家產險、16家壽險，並已與15家醫院合作。

壽險公會透露，今年陸續還會有6家醫院正式上線服務，包括台大醫院、雙和醫院、國軍高雄總醫院屏東分院、國軍花蓮總醫院、北榮新竹分院及屏東榮總。

壽險公會表示，2023年7月與台大醫院、台北榮總、長庚醫院、慈濟醫院與振興醫院簽約後，台大醫院目前已在進行資料傳輸測試，預計第4季可正式上線保險理賠醫起通2.0服務。除了台大醫院，新光醫院亦擬將服務升級至2.0，同樣可望在第4季率先上線。

回顧保險理賠醫起通1.0，保戶須向醫院及保險公司簽署醫療資料授權同意書，後續精進至1.5版，保戶可在向保險公司申請理賠同時簽署授權同意書，再由保險公司透過壽險公會平台傳遞同意書給醫院，醫院會將診斷證明書及收據pdf檔提供給保險公司。

未來各醫院陸續推進至2.0後，在取得保戶授權下，可透過API直接串接至醫院欄位資料，屆時保險公司可直接自醫院取得保戶授權的特定醫療資料，取代過往醫院提供的診斷證明書pdf檔。

壽險公會指出，以往民眾申請理賠，常要反覆奔波醫院與多家保險公司之間，不僅耗時費力，還可能因文件遺失而延誤理賠，保險理賠醫起通讓民眾可不再為繁瑣理賠申請流程困擾，透過共享平台整合，民眾就診後僅需申請一份診斷書及收據，即可授權醫院將醫療資料直接傳送給多家保險公司，大幅節省時間和金錢成本。

壽險公會表示，在金管會保險局指導下，將積極推動保險科技應用，以落實公平待客、友善服務及普惠金融政策目標，為提供更完善服務，壽險公會將持續邀請更多醫療院所加入合作，並優化服務內容。