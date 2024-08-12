快訊

自爆被當人頭！前木可總座指進駐後「同事全消失」 看柯帳本：下巴快掉下來

纏訟12年終落幕！南投前縣長李朝卿收回扣111罪全定讞 累計刑期逾400年

巴黎奧運／林郁婷最後一批返台！機長起飛前廣播讚：讓全世界看到台灣的驕傲

壽險公會推保險理賠醫起通 合作醫院增高雄榮總

中央社／ 台北12日電

為減少民眾申請保險理賠的繁瑣奔波，壽險公會持續擴大「保險理賠醫起通」合作醫院範圍，自今年8月10日起，高雄榮民總醫院正式加入，總計合作醫院增至15家，後續台大等6家醫院亦將陸續上線服務。

壽險公會於2021年5月推出「保險理賠醫起通」，透過區塊鏈技術打破傳統保險理賠繁瑣流程束縛，讓民眾不必再舟車勞頓申請醫療證明，僅需透過線上授權，即可請醫院將指定就醫資料傳送至指定保險公司，節省民眾時間與精力，同時提高理賠效率。

壽險公會今天宣布，自今年8月10日起，高雄榮總已正式加入保險理賠醫起通，提供民眾更便捷理賠服務。截至目前為止，保險理賠醫起通共聯合3家產險、16家壽險，並已與15家醫院合作。

壽險公會透露，今年陸續還會有6家醫院正式上線服務，包括台大醫院、雙和醫院、國軍高雄總醫院屏東分院、國軍花蓮總醫院、北榮新竹分院及屏東榮總。

壽險公會表示，2023年7月與台大醫院、台北榮總、長庚醫院、慈濟醫院與振興醫院簽約後，台大醫院目前已在進行資料傳輸測試，預計第4季可正式上線保險理賠醫起通2.0服務。除了台大醫院，新光醫院亦擬將服務升級至2.0，同樣可望在第4季率先上線。

回顧保險理賠醫起通1.0，保戶須向醫院及保險公司簽署醫療資料授權同意書，後續精進至1.5版，保戶可在向保險公司申請理賠同時簽署授權同意書，再由保險公司透過壽險公會平台傳遞同意書給醫院，醫院會將診斷證明書及收據pdf檔提供給保險公司。

未來各醫院陸續推進至2.0後，在取得保戶授權下，可透過API直接串接至醫院欄位資料，屆時保險公司可直接自醫院取得保戶授權的特定醫療資料，取代過往醫院提供的診斷證明書pdf檔。

壽險公會指出，以往民眾申請理賠，常要反覆奔波醫院與多家保險公司之間，不僅耗時費力，還可能因文件遺失而延誤理賠，保險理賠醫起通讓民眾可不再為繁瑣理賠申請流程困擾，透過共享平台整合，民眾就診後僅需申請一份診斷書及收據，即可授權醫院將醫療資料直接傳送給多家保險公司，大幅節省時間和金錢成本。

壽險公會表示，在金管會保險局指導下，將積極推動保險科技應用，以落實公平待客、友善服務及普惠金融政策目標，為提供更完善服務，壽險公會將持續邀請更多醫療院所加入合作，並優化服務內容。

保險 壽險 理賠

延伸閱讀

壽險公會推動保險科技運用共享平台 實現普惠金融、公平待客

KETA凱達號雜貨輪擱淺、貨物四散 台南漁民苦不堪言

北市衛生局長換人…陳彥元回歸台大醫院 院長吳明賢這麼說

北市衛生局長調任台大醫院 陳彥元曝原因非政治力介入

相關新聞

公股人事異動14日生效 財政部改派彰銀、華南金、合庫金代表

行政院今天已正式核定公股行庫高層人事異動案，彰銀（2801）、華南金（2880）、合庫金（5880）今天晚間公告財政部改...

聯準會9月降息啟動？三大金控看後市 台股擁三大支撐

市場預期美國聯準會即將於9月啟動降息，甚至有人喊出今年將降息3碼，對此，台新金（2887）首席經濟學家李鎮宇分析聯準會9...

優化詐騙預警機制...高檢署攜手中國信託 「雷霆專案」擴大至全台地檢署

中信銀行今年 4 月、5 月首創金融機構先例，和台北地檢署、新北地檢署合作「雷霆專案」，優化詐騙預警機制有成，督導的高檢...

舉重女神郭婞淳拿奧運銅牌 富邦金發激勵獎金2.5萬美金

2024 巴黎奧運於 8 月 11 日順利落幕，中華隊選手的優異表現振奮人心，其中舉重女神郭婞淳勇奪銅牌，並成為連續三屆...

公平待客從小做起 兆豐銀理財夏令營提供學童防詐教育

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行落實公平待客及ESG普惠金融，日前於北、中、南舉辦三場「兆豐夏令營-理財特攻隊」活動已圓...

獨／政院已發出人事公文 財政部下令公股董總確定本周三交接

據指出，行政院已發下此次董總人事的新派令，財政部也對八大行庫下達指令，將全面在本周三下午召開臨時董事會完成新舊人事交接。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。