六大壽險前7月賺2267億元 雙雄合計貢獻六成
國內六大壽險，包括國泰、富邦、新光、凱基人壽（2823）、台灣人壽（2833）以及南山人壽（5874），前七月稅後合計獲利2,267億元，較去年同期大幅成長194％，其中壽險雙雄、國泰以及富邦加計貢獻六成。
新台幣兌美元前七月貶值逾2元，壽險業避險成本壓力減、甚至出現匯兌利益，加計今年以來全球股市多頭行情，大型壽險布局台股權值股，於台積電（2330）7月站上千元、台股創新高同時，多家壽險業已經實現股票資本利得，貢獻六大壽險7月合計稅後純益625億元。
其中，南山人壽12日公布7月自結成績單，稅後純益95.97億元，排名六大壽險第三高，累計前七月稅後純益351.85億元，較去年同期成長35％，年成長表現僅高於新光人壽，每股盈餘累積2.39元。
南山人壽7月新契約保費收入81.22億元，較上月59.65億元成長，並較去年同期增加35％，累計前7月新契約保費收入成長至509.94億元。
統計六大壽險7月表現，以富邦人壽奪冠、單月稅後賺206億元，國泰人壽168億元居次，南山人壽95.97億元位居第三，後續依序為凱基人壽稅後賺70.2億元、台壽67.5億元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言