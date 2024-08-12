快訊

柯文哲道歉了！認團隊把關不足 未來以更高標準自我要求

影／成大女職員駕車「高速衝出校門」畫面曝光 女騎士下班接孩子慘死

六大壽險前7月賺2267億元 雙雄合計貢獻六成

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導

國內六大壽險，包括國泰、富邦、新光、凱基人壽（2823）、台灣人壽（2833）以及南山人壽（5874），前七月稅後合計獲利2,267億元，較去年同期大幅成長194％，其中壽險雙雄、國泰以及富邦加計貢獻六成。

新台幣兌美元前七月貶值逾2元，壽險業避險成本壓力減、甚至出現匯兌利益，加計今年以來全球股市多頭行情，大型壽險布局台股權值股，於台積電（2330）7月站上千元、台股創新高同時，多家壽險業已經實現股票資本利得，貢獻六大壽險7月合計稅後純益625億元。

其中，南山人壽12日公布7月自結成績單，稅後純益95.97億元，排名六大壽險第三高，累計前七月稅後純益351.85億元，較去年同期成長35％，年成長表現僅高於新光人壽，每股盈餘累積2.39元。

南山人壽7月新契約保費收入81.22億元，較上月59.65億元成長，並較去年同期增加35％，累計前7月新契約保費收入成長至509.94億元。

統計六大壽險7月表現，以富邦人壽奪冠、單月稅後賺206億元，國泰人壽168億元居次，南山人壽95.97億元位居第三，後續依序為凱基人壽稅後賺70.2億元、台壽67.5億元。

凱基人壽 南山人壽 壽險業

延伸閱讀

三商家購營收／7月12.5億元 下半年持續積極展店

中華電信營收／7月創近七年新高 前7月EPS蟬聯獲利王

車市表現強勁！中華車7月營收年增20.71% 成長亮眼

股市寫新高！7月證交稅連15個月雙位數正成長

相關新聞

聯準會9月降息啟動？三大金控看後市 台股擁三大支撐

市場預期美國聯準會即將於9月啟動降息，甚至有人喊出今年將降息3碼，對此，台新金（2887）首席經濟學家李鎮宇分析聯準會9...

公平待客從小做起 兆豐銀理財夏令營提供學童防詐教育

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行落實公平待客及ESG普惠金融，日前於北、中、南舉辦三場「兆豐夏令營-理財特攻隊」活動已圓...

獨／政院已發出人事公文 財政部下令公股董總確定本周三交接

據指出，行政院已發下此次董總人事的新派令，財政部也對八大行庫下達指令，將全面在本周三下午召開臨時董事會完成新舊人事交接。

終止連三升！新台幣貶2分收32.46元、成交量16.34億美元

新台幣12日先升後貶，受到台股大漲逾300點，激勵新台幣兌美元匯率一早升破32.4元、一度升至今日最高點32.382元，...

持續推AI數位科技 永豐金揭露擁三台NVIDIA超級電腦

永豐金控（2890）力求突破、積極投入AI技術研發，自2017年率先金融業導入NVIDIA DGX-1超級電腦，並攜手國...

兩投信與網紅不當行銷00940、00939掀風暴 金管會開罰

「瘋搶！ETF 00940，投入200萬，每月領息14000元」，元大投信與網紅的宣傳00940影片標題，被金管會證期局...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。