聯準會9月降息啟動？三大金控看後市 台股擁三大支撐

市場預期美國聯準會即將於9月啟動降息，甚至有人喊出今年將降息3碼，對此，台新金（2887）首席經濟學家李鎮宇分析聯準會9月降息應仍只會降1碼，富邦金首席經濟學家羅瑋同樣認為降息2至3碼的機率不大，在投資建議上，則認為台股不至於再出現恐慌性下跌；展望台股後市，國泰投信董座張錫則看好台股擁有三大支撐。

台新金首席經濟學家李鎮宇表示，之前曾提過聯準會最好的降息時間點是今年七月，因為若於七月降息，剛好可托住景氣下滑趨勢，讓美國順利「軟著陸」。如今市場大多預期聯準會將於九月啟動降息，應只會降1碼。美國若真的降息2碼，對於投資人來說恐怕要逃命了，但從最新公布的經濟指標來看，景氣沒到要崩盤狀況，因此這種情況不可能發生。另外，在日圓方面，未來仍會往升值方向走，預估年底區間為140至145。

富邦金首席經濟學家羅瑋同樣認為，聯準會九月應會降息1碼，必要時會考慮金融市場流動性，調整縮減資產負債表（QT）步調，甚至直接宣布停止QT，以目前經濟情況來看，預期12月會再降息1碼，因此美元走勢會逐漸偏弱，回到103左右的位置，若是再度降息，美元指數就會朝100來調整。在債市方面，當降息啟動，短率會迅速下降，過往呈現倒掛的曲線會慢慢趨平，恢復正斜率。在股市方面，需留意美國總統大選結果，現階段在日本央行認錯之後，應不會再出現大跌千點的劇烈震盪，投資人無需太過擔憂，最恐怖的事情不會發生。

針對台股近期大幅修正，國泰投信董事長張錫表示，台股擁有三大支撐，第一是「AI+半導體供應鏈」，AI不僅是如今熱門話題，更是未來全球趨勢和投資市場的重中之重，而台灣則坐擁「AI軍火庫」；第二是「金融」，14家金控2024上半年已大賺3,374億元，獲利能力大爆發，且9月若順利降息，壽險避險成本下降，更是一大利多；第三是台股ETF投資人高達922萬人，規模超過2兆，每月定時定額的投資金額超過100億元。張錫建議投資人，台股雖會震盪一陣子，不過這對長期存股族而言反而可迎接逢低承接或加碼的機會。