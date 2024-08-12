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公平待客從小做起 兆豐銀理財夏令營提供學童防詐教育

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
圖為兆豐金控總部大樓。兆豐金控／提供
圖為兆豐金控總部大樓。兆豐金控／提供

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行落實公平待客及ESG普惠金融，日前於北、中、南舉辦三場「兆豐夏令營-理財特攻隊」活動已圓滿結束。兆豐夏令營為孩子們帶來金融理財教育，且將防詐為主的「金融安全」納入課程，教育學童「識詐」、「防詐」，如何識別常見的詐騙手法，並採取有效的防範措施。兆豐銀行期望透過此次夏令營，能夠提高學童的金融素養及安全意識，為未來社會培養出具備正確金融觀念與防詐能力的下一代。

「兆豐夏令營-理財特攻隊」巧妙的將生硬難懂的金融常識，設計成生動有趣的課程，包括「守護星球-保險」、「小小銀行家」、「投資星球-理財」等項目，每一段課程皆由專業的金融講師來介紹相關知識，透過互動遊戲、案例分享等方式，讓孩子們在輕鬆愉快的氛圍中學習金融知識，啟發孩子們的理財興趣。

此外，面對不斷翻新的金融詐騙手法，兆豐銀行特別安排講師，以淺顯易懂的語言，為孩子們解析常見的詐騙手法，如「線上拍賣和購物詐騙、假冒身份詐騙、網絡戀愛詐騙、投資詐騙、獎品詐騙、假冒公益機構詐騙」等，並介紹應對的防詐措施，如「不要隨意透露個人資料、不接受陌生人的要求、不點未知連結、撥打防詐騙專線165」等，課程中也讓孩子們互相分享過去所遇到的詐騙經驗，從中培養「識詐力」，更提醒孩子們遇到詐騙要記得撥打165反詐騙專線求證或是尋求父母幫助，以提升「防詐力」。

兆豐銀行表示，培養孩子的金融素養是社會責任，希望透過夏令營，讓孩子們從小建立正確的理財觀念，並具備防詐的能力。除了「打詐教育」從小做起外，針對投資經驗較資淺的理財小白客群，兆豐銀行也藉由「廣告招攬真實原則」和「告知與揭露原則」等議題，製作輕鬆詼諧的影片（https://youtu.be/L3XBPcpmVj0; https://youtu.be/S5xnG3ASxE4），向民眾傳遞相關資訊，多元深耕金融教育，廣受客戶好評。兆豐銀行將公平待客視作企業核心價值，積極實踐並深植於企業文化中，未來，兆豐銀行將持續努力提供更貼心、更專業的金融服務，以建立友善且溫暖的金融環境。

兆豐銀行 夏令營 詐騙

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