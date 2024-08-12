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獨／政院已發出人事公文 財政部下令公股董總確定本周三交接

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
政院已發出人事公文，財政部下令公股董總確定本周三交接。本報資料照片
政院已發出人事公文，財政部下令公股董總確定本周三交接。本報資料照片

據指出，行政院已發下此次董總人事的新派令，財政部也對八大行庫下達指令，將全面在本周三下午召開臨時董事會完成新舊人事交接。

據悉，由於此次異動幅度甚大，為了趕時間在周三下午召開臨時董事會完成交接，因此，不會有交接典禮，也不會安排新任董總受訪。

而交接順序，也將因為各董總轉換跑道，會有優先順序的安排。其中，由於合庫金董事長董瑞斌將換跑道轉戰兆豐金董事長，因此，會先由合庫金召開董事會，完成合庫銀董事長林衍茂升任合庫金董事長、合庫銀總經理蘇佐政升任金控總經理，及董瑞斌卸任董事長程序，隨即兆豐金召開董事會，由董瑞斌接替現任董事長雷仲達出任董事長，以及兆豐銀總經理胡光華辭任、副總黃永貞接任銀行總經理等程序。

接著彰銀召開董事會，改選胡光華為董事長，凌忠嫄卸任董事長程序，最後台灣金及台銀召開臨時董事會，選任凌忠嫄出任台灣金及台銀董事長，現任台銀總經理施瑪莉出任台灣金總經理、副總吳佳曉出任銀行總經理。

而與上述行庫無關的交接，包括台企銀、土銀、華南金、第一金等四家公股銀行、金控，也會在本周三下午「平行發展」，讓台企銀總經理張志堅換跑道赴土銀出任總經理，土銀總經理何英明出任董事長、第一金總經理陳芬蘭出任華南金董事長、第一金副總方螢基出任金控總經理。

兆豐金 合庫金 董事長

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