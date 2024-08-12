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玉山Bank Card來了 Unicard首創訂閱制回饋不需天天切換

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
玉山銀行董事長黃男州（中）、總經理林隆政（右）、VISA台灣區總經理黃慧琴（左）共同宣布「玉山Unicard」全新上市。圖/玉山銀行提供
玉山銀行董事長黃男州（中）、總經理林隆政（右）、VISA台灣區總經理黃慧琴（左）共同宣布「玉山Unicard」全新上市。圖/玉山銀行提供

五大發卡銀行陸續推出權益自選方案信用卡，繼國泰世華CUBE卡、台新玫瑰／太陽卡後，玉山銀行也宣布全新推出自選權益的「玉山Unicard」信用卡，首創訂閱制回饋方案，百大特店自由選，最高享5%回饋。

玉山銀行董事長黃男州表示，玉山Unicard信用卡以獨特Unique、「由你」諧音選擇命名，首創訂閱制UP選方案並精心挑選百大消費特店，最高享5%玉山e point回饋；這張卡也會是玉山銀行最具代表性的Bank Card。

在卡面設計上也別具巧思，透過ONE FOR ALL為中心，以調色盤繽紛點點從內而外共三層排列成字母C（Choose），代表卡片三種選擇方案，也象徵玉山e point點數1點＝1元新回饋機制。

「玉山Unicard」信用卡結合百大消費特店，推出簡單選、任意選、UP選三大方案，簡單選方案由系統預設不需設定，刷卡消費最高享有3.5%回饋 ，適合不受拘束的卡友。

任意選方案可於玉山Wallet app選定八家特店，刷卡消費最高享有4%回饋，適合了解自已消費習慣 ，消費規律的客群。

市場首創訂閱制UP選方案，刷卡消費最高享有5%回饋，則適合每月刷卡消費額度較高卡友，卡友只要完成二項指定任務（上個月玉山Unicard簽帳金額大於等於3萬元且上個月玉山平均資產金額大於等於30萬元），即可免費訂閱或以99點玉山e point訂閱UP選。

目前精選百家特店涵蓋生活所需，包括10大類別、100間以上特店，如：Line Pay、新光三越、momo、Uber Eats、台灣中油、雄獅旅遊、長榮航空、Agoda等，所有方案依照日曆月最後一天所選擇方案或設定特店進行回饋，實現個人客製化用卡需求。

此外，玉山Unicard亦結合玉山新推出的玉山e point點數，1點＝1元，讓回饋直覺、可視外，更以玉山Wallet app為核心，整合台灣Pay、TWQR及日本PayPay支付，透過玉山Wallet電子支付綁定Unicard，即可於全台超過45萬貼有「台灣Pay 」、「TWQR標章」的商店，以及日本500萬家PayPay商店消費、折抵。

在玉山Unicard的e point專區兌換商品，除可兌換上千種電子票券、各式熱門商品（3C電子、生活家電、休閒旅遊等）外，亦可兌換限量IP授權商品 ，以及超優惠價格兌換台灣大車隊搭車金等。

信用卡 消費 玉山銀行

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