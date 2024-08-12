終止連三升！新台幣貶2分收32.46元、成交量16.34億美元

新台幣12日先升後貶，受到台股大漲逾300點，激勵新台幣兌美元匯率一早升破32.4元、一度升至今日最高點32.382元，惟伴隨美國本周將公布通膨數據，市場轉觀望，新台幣匯價多空交戰，午盤後由升轉貶、貶破32.4元，終場以貶值2分收32.46元，台北與元大外匯總成交量16.34億美元，終止連三個交易日升值。

匯銀人士指出，美國經濟數據牽絆外資動向，假設美國CPI如預期下行，降息之路確定，美元指數偏弱下，亞幣將有反彈空間。

根據中央銀行12日數據，美元指數貶值0.01％，主要亞幣偏向貶值，新台幣貶值0.06％，貶幅低於主要出口對手國韓元貶值0.32％，日圓貶0.02％、人民幣貶0.04％、星元貶0.08%。匯銀人士出，今日新台幣表現居於主要亞幣之中。

匯銀人士指出，市場接下來觀望美國即將公布的CPI以及PPI兩大數據，假設美國通膨持續降溫，美國聯準會9月降息之路應該就更加確定。

但在尚未公布前，匯銀人士指出，市場觀望態度濃厚，外資匯入力道下滑，出口商也保持觀望、偏向惜售手中美元，僅剩下進口商進場，整體交易量相較上周動輒20億美元相比，今日總成交量略縮至16.34億美元。

匯銀人士指出，今午盤過後，投信持續進場敲入美元，加大新台幣貶值力道。

匯銀人士認為，在美國最新經濟數據尚未公布之前，新台幣料將區間震盪，估短線落在32.4元到32.5元