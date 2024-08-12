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持續推AI數位科技 永豐金揭露擁三台NVIDIA超級電腦

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
目前永豐金控擁有三台NVIDIA超級電腦，大幅提升運算分析速率，也為成大多元研究與永豐技術研發注入強勁的數位動能。圖/永豐金控提供
目前永豐金控擁有三台NVIDIA超級電腦，大幅提升運算分析速率，也為成大多元研究與永豐技術研發注入強勁的數位動能。圖/永豐金控提供

永豐金控（2890）力求突破、積極投入AI技術研發，自2017年率先金融業導入NVIDIA DGX-1超級電腦，並攜手國立成功大學(下稱成大)與人工智慧領導廠商輝達（NVIDIA）打造「永豐AI科技中心」，目前永豐金控擁有三台NVIDIA超級電腦，大幅提升運算分析速率，也為成大多元研究與永豐技術研發注入強勁的數位動能。永豐金控表示，將持續推動AI數位科技，重新定義對未來金融的想像，期望帶來更好的金融科技發展與應用機會。

攜手成大產學合作，支持創新與養成產業人才。永豐金控攜手旗下子公司永豐銀行，與成大三年為一期的產學合作，至今已邁進第三期。第一期投入信用評等報告、精準行銷、商品推薦與區塊鏈領域研究，並提供獎學金等育才計畫；第二期在新科技、新架構、新業務模式三大核心原則下，完成提升業務效益的「數位帳戶客群精準行銷」、輔助營運決策的「銀行分行選址妥適性決策」及建構數位金融生態圈的「校園未來金融實驗」等專案落地應用。去年展開第三期產學合作，雙方除延續前期合作核心原則之外，亦將持續深化人工智慧(AI)於業務行銷、風險決策、流程營運三大數位金融場景應用，並深耕成大校園場域金融創新、推動跨國跨域之人才培育。

永豐金控致力於金融科技發展，積極拓展AI技術於金融場景應用，自2020年啟動數位變革專案，陸續導入RPA機器人流程自動化、智能偵測信用卡盜刷模型、打造雲端公開資料平台爬蟲館等多項應用。

此外，由永豐科技團隊自主研發的「AI智能影像辨識系統」亦成功運用在永豐金控旗下子公司永豐銀行與永豐金證券，透過影像識別系統取代人工作業，不僅優化現有作業流程與大幅節省人工時間，同時減少人工比對作業失誤風險，該項技術於2022年獲頒經濟部智慧財產局發明專利。同樣由永豐科技團隊研發的「利用顧客基因之行銷系統與方法」，透過深度學習技術分析顧客與喜好商品之數位足跡，以智能化推薦方式提供顧客更適切的個人商品化建議及財富規劃，該項技術於2024年通過經濟部智慧財產局審查、取得發明專利。

AI 成大 永豐金控

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