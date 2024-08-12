為降低火災發生率 新安東京海上產推新型損害防阻服務

為了民眾客戶更深入、周延的風險管理服務，新安東京海上產險近日宣布推出全新的倉儲物流風險診斷，領先同業的創新服務重新定義風險管理的標準。新安東京海上產險表示，一般產險業者針對危險性較高的客戶在承保之前通常會提供現場查勘、損害防阻服務，以了解客戶的風險、提供改善建議並據以訂定保險條件、釐訂費率，但預防火災發生上仍有不足之處。

2022年，美福倉儲和家樂福楊梅物流中心兩起損失金額高達30億以上的大火，讓倉儲業者當年的火險保費幾乎翻倍上漲，甚至還買不到足額的火險。根據內政部消防署統計，去(2023)年台灣倉庫和工廠類建築總共發生753起火災，平均每天2起，然而，近日兩起倉庫火災更牽動產險業的敏感神經，深怕2022年倉庫燒不停的場景重現：一起是台南車燈大廠的倉庫發生火災，動員近150名消防人員並出動消防機器人、空拍機協助救火；第二起是桃園龜山倉儲大火，延燒15小時、燃燒面積4千平方公尺，4棟連棟倉庫付之一炬。

新安東京海上產險表示，不同於傳統的損害防阻僅著重在「實地查勘」與「風險危害評估」，這項服務更進一步將人機環境作為核心架構，深入探討人員與機器設備、人員與環境和程序之間的交互關係。透過強化管理層面，新安東京海上致力於降低企業面臨的各類風險，同時提升工作環境的品質，進而提高員工的工作效率和滿意度。

作為產險業界唯一將「人因工程」應用於損害防阻服務的公司，新安東京海上以人為出發點，結合先進的人因工程領域知識，專注於檢查和優化企業職場環境的安全性，從而有效保障客戶的財產和資產安全。目前，新安東京海上的人因工程損防服務已應用於物流倉儲行業，這將讓更多行業和企業受益，進一步提升風險管理的水準。

新安東京海上在人因工程損害防阻領域擁有卓越的專業技術，其團隊由職業安全衛生管理師、結構工程技師、消防設備師等多元專業人才組成，可以因應客戶的產業別與不同風險需求提供客製化的風險管理服務。

此外，新安東京海上不僅獲得日本東京海上集團的專業技術支援，更與臺灣科技大學展開積極的產學合作，共同取得了中華民國的新型專利證書（公告號M654455），這些合作關係有助於推動產業的創新和進步。同時新安東京海上也建立了豐富的人因工程損防資料庫，目的在於透過系統性的方法提升安全性和效率，有效降低潛在的風險。