兩投信與網紅不當行銷00940、00939掀風暴 金管會開罰

「瘋搶！ETF 00940，投入200萬，每月領息14000元」，元大投信與網紅的宣傳00940影片標題，被金管會證期局盯上，12日決議裁罰元大投信共計90萬元、統一投信罰60萬元。

證期局裁罰文中直接指出，兩家投信業以「 使人誤信能保證本金之安全或保證獲利」不當廣告行銷，踩到紅線，遭金管會開罰。

00940有台灣價值之稱，募資超過1700億元，傳出不少婆婆媽媽抵押房子全數投入高股息ETF，金管會徹查，明文點名兩家投信募集的的00940以及00939兩檔ETF ，其文宣、官網、社群貼文，甚至與網紅合作的文字與訊息內容，都讓投資人誤解，以為本金可以安全或保證獲利，遭開罰。

以00940為例，證期局直指至少有兩大缺失，第一，使人誤信可以保證本金安全或保證獲利的違規；第二，文宣、官網及社群貼文、網紅影片內容，有股票型ETF以月配息為廣告或銷售訴求。

證期局舉例，00940的官網以及社群貼文，居然出現「00940低價買、輕鬆存、每月領，快樂領息就是你」、「...讓你股息收益與資產增長兩者兼得..」等用語。

文宣更以「快樂領息就是你」為標題，另訴求「月配息」，所用文字如「被動收入不是夢，每月為自己加薪」「月配息設計，滿足每月現金流需求、創造被動收入...」、「追蹤指數平均殖利率達8.6%，高息好股提前卡位」等用語，多次強調可固定配息，又所揭示之警語文字大小與前開廣告訴求顯不相當。

此外，元大投信與Youtuber網紅合作，該等網紅於影片內容記載之文字，如「投入本金200萬 每月領息14,333元，這樣穩定的投報率，能放大退休金及被動收入」、「30歲時開始每月無腦存2張00940 60歲時累積到720張 每月領股息約51600元 P.S.指數殖利率為8.6%」，強調可固定獲取配息、增加個人退休金等語。

證期局決定，對元大投信依金融消費者保護法第30條之1第1項第1款規定，處罰鍰60萬元；另外依金融消費者保護法第30條之1第1項第1款規定處罰鍰30萬元。

統一投信與元大投信相同，募集的「統一台灣高息動能 ETF 證券投資信託基金」（00939）舉辦或與財經專家合作辦理之說明會、公司官網或與網紅合作之影片，以及網路媒體等廣告文宣內容，包括：「本金198萬、資本利得214萬、現金股息21萬，股息再投入224萬」、「每月一萬定期定額投資臺灣高息動能指數，本金198萬，長期投資翻4倍」、「16年就可以滾出854萬元，總資產放大1.3倍」等。

證期局認為，以上文字有使人誤信能保證本金之安全或保證獲利之違規情事，依金融消費者保護法第30條之1第1項第1款規定，對統一投信處罰鍰60萬元。