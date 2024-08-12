移轉未創高房貸卻錢荒 首季每件平均977萬元
今年房市交易暢旺，全年有機會挑戰36萬棟，移轉棟數有機會挑戰2011年後新高，雖交易移轉棟數未創歷史新高，但銀行房貸卻是罕見緊縮，主因可能與單筆房貸金額快速攀升有關係，2010年第一季平均房貸金額為542萬元，但今年第一季平均房貸金額已達977萬元，房貸金額相當於一件抵2010年的1.8件。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，已經很久沒聽到銀行房貸像現在這麼緊縮，部分銀行開始陸續調高報價，甚至針對VIP放款或者排隊等放款等狀況，雖然過一陣子可能銀行就會又有額度出來，不過若是公股行庫放款態度趨於保守，房貸案件湧入還有資金的民營銀行，可能過幾個月現在還正常接案的銀行也會受不了。
現在銀行放貸保守也出現一些過去罕見的狀況，包括可能本來有洽詢過的預售整批房貸，有些銀行現在不認當初條件，還有整批房貸只給部分名額，最後交屋客戶只能去找自己熟悉的銀行，曾敬德表示，為了爭取客戶與維護往來關係，整批房貸本來條件都會比較優惠，不過現在資金有限，留給一般房貸戶更有利可圖的狀況下，購屋人要多問幾家銀行才較為保險。
今年買賣移轉棟數有機會挑戰36萬棟，2004~2007每年移轉棟數都超過40萬棟，也未出現錢荒的現象，但觀察2010年第一季民眾購屋貸款平均每件542萬元，到今年第一季民眾平均貸款每件977萬元，14年就多出了8成的金額，短時間內出現大量貸款與房價大漲下，導致市場資金吃緊。
曾敬德表示，市場資金吃緊最明顯就是股票質押借貸金額，上半年有些還貼近房貸的利率，近期都快速拉高，央行的貨幣緊縮與市場機制產生效果，現在甚至有購買預售的民眾，希望案子不要蓋太快，快要成屋的個案反而客戶會疑慮成數問題。
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