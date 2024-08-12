罕見！銀行房貸出現「錢荒」 房產專家：排隊等放款案子變多了

今年房市交易暢旺，全年有機會挑戰36萬棟，移轉棟數有機會挑戰2011年後新高，雖然交易移轉棟數未創歷史新高，但銀行房貸卻是罕見的緊縮，主要原因可能與單筆房貸金額快速攀升有關係，2010年第1季平均房貸金額為542萬元，但今年第1季平均房貸金額已達977萬元，房貸金額相當於一件抵2010年的1.8件。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，已經很久沒聽到銀行房貸像現在這麼緊縮，部分銀行開始陸續調高報價，甚至針對VIP放款或者排隊等放款等狀況，雖然過一陣子可能銀行就會又有額度出來。

曾敬德指出，不過若是公股行庫放款態度趨於保守，房貸案件湧入還有資金的民營銀行，可能過幾個月現在還正常接案的銀行也會受不了。

曾敬德強調，現在銀行放貸保守也出現一些過去罕見的狀況，包括可能本來有洽詢過的預售整批房貸，有些銀行現在不認當初條件，還有整批房貸只給部分名額，最後交屋客戶只能去找自己熟悉的銀行。

曾敬德表示，為了爭取客戶與維護往來關係，整批房貸本來條件都會比較優惠，不過現在資金有限，留給一般房貸戶更有利可圖的狀況下，購屋人要多問幾家銀行才較為保險。