快訊

陳佩琪自爆借人頭開小草咖啡廳？柯文哲曝「目前進度」：曾有連鎖店計畫

25歲韓男遊台中高美溼地 搭計程車突昏迷送醫亡…死因曝光

2028年奧運洛杉磯舉行！將增棒壘球等5項目 我強項拳擊、舉重恐停辦

兆豐產首創住火保單無紙化 電子化節能減碳方便查閱

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
兆豐保險提倡節能減碳並響應政策，積極推廣住火險保單電子化，盼能透過減少紙本保單印製減少紙張消耗，亦讓保戶方便管理保單。兆豐產／提供
兆豐保險提倡節能減碳並響應政策，積極推廣住火險保單電子化，盼能透過減少紙本保單印製減少紙張消耗，亦讓保戶方便管理保單。兆豐產／提供

全球氣候變遷與減碳議題日趨被重視，兆豐保險（5834）12日表示，「住宅火險保單電子化服務」，對保險業者而言不僅降低紙本保單印製成本，並達成節能減碳之效；保戶完成投保後，透過電子郵件即迅速取得保單，並存於智慧型行動裝置隨時查閱，避免紙本遺失方便管理，共創雙贏。

目前住宅火險保單主要來自於銀行不動產押貸業務，此為一年期的定期保單，要保人必須每年定期向產險公司續保，而每年續保內容相同，僅保險期間不同，如果以房貸30年期試算，在一年一保的情況下，累積的紙本保單數量勢必相當可觀，為響應保單電子化，兄弟公司兆豐銀行（5843）率先與保發中心完成資訊流串接及查詢系統建置之金融機構，盼能為減碳盡一己之力。

兆豐保險提醒，若想讓保障範圍更加全面，建議可投保住家綜合保險，除住宅火險基本保障外，擴大承保至工作場所、出差期間、物品暫時搬遷及租賃地點內的個人財物因承保事故所致之損失，另外擴大因承保的建築物內處，所發生之意外事故造成訪客及第三人遭受體傷、死亡時，額外給付住院、身故慰問金，讓被保險人在第一時間對第三人表達關懷。

不只如此，當保險標的物因火災、閃電雷擊、爆炸或意外事故所致之煙燻，或因在保險標的物處所內發生意外事故導致第三人因此遭受體傷、死亡或財物損害，對於該第三人除支付損害賠償金之外，也會支付第三人住院慰問保險金及身故慰問保險金，讓保障更加完整。

兆豐保險提醒，民眾用電務必遵守「五不一沒有」原則－包括：電源插座不用不插、電線不綑綁折損、插頭不潮溼汙損、用電不超過負載、電器周圍不放置可燃物、不能沒有安全標章。並鼓勵民眾多利用網路投保住宅火險，用經濟實惠的價格替自己的家建構充足保障。

保單 保險金 兆豐銀行

延伸閱讀

節能減碳建物設太陽能光電 高市8月23日說明會

公共工程減碳 動起來

壽險公會推動保險科技運用共享平台 實現普惠金融、公平待客

三民書局遺產戰未歇...創辦人長子遭控擅自解約 最終免賠3173萬元

相關新聞

罕見！銀行房貸出現「錢荒」 房產專家：排隊等放款案子變多了

今年房市交易暢旺，全年有機會挑戰36萬棟，移轉棟數有機會挑戰2011年後新高，雖然交易移轉棟數未創歷史新高，但銀行房貸卻...

富邦金控屢獲國際永續殊榮 入選首屆《TIME》全球500大永續企業

繼今年初蟬聯《Brand Finance》全球500大永續聲譽品牌，富邦金控（2881）再入選首屆《TIME》時代雜誌全...

社會新鮮人必備保單！新壽推投保懶人包 掌握三大原則

每年暑假都有大批的社會新鮮人投入職場，對新鮮人而言，除了準備第一份工作，如何為自己規劃人生第一張保單更是不容忽視。新光人...

第一金投信、QRAFT 金融風險情緒訊號 美股展望轉樂觀 台日股趨謹慎

第一金投信與韓國QRAFT金融科技公司(QRAFT Technologies) 合作編製，每周發布金融風險情緒訊號，以建...

國人持有前十大日股基金 連兩季申購破百億

日圓今(2024)年上半年維持相對弱勢，日股投資熱度同步上升，投信投顧公會、境外基金資訊公告平台顯示，國人持有規模前十大...

公公併 董瑞斌籲從子公司做起

「公公併」有新對策，兆豐金將可望當領頭羊。知情人士指出，即將轉換跑道當兆豐金控董事長的合庫金董事長董瑞斌半年前建議財政部...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。