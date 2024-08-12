兆豐產首創住火保單無紙化 電子化節能減碳方便查閱

全球氣候變遷與減碳議題日趨被重視，兆豐保險（5834）12日表示，「住宅火險保單電子化服務」，對保險業者而言不僅降低紙本保單印製成本，並達成節能減碳之效；保戶完成投保後，透過電子郵件即迅速取得保單，並存於智慧型行動裝置隨時查閱，避免紙本遺失方便管理，共創雙贏。

目前住宅火險保單主要來自於銀行不動產押貸業務，此為一年期的定期保單，要保人必須每年定期向產險公司續保，而每年續保內容相同，僅保險期間不同，如果以房貸30年期試算，在一年一保的情況下，累積的紙本保單數量勢必相當可觀，為響應保單電子化，兄弟公司兆豐銀行（5843）率先與保發中心完成資訊流串接及查詢系統建置之金融機構，盼能為減碳盡一己之力。

兆豐保險提醒，若想讓保障範圍更加全面，建議可投保住家綜合保險，除住宅火險基本保障外，擴大承保至工作場所、出差期間、物品暫時搬遷及租賃地點內的個人財物因承保事故所致之損失，另外擴大因承保的建築物內處，所發生之意外事故造成訪客及第三人遭受體傷、死亡時，額外給付住院、身故慰問金，讓被保險人在第一時間對第三人表達關懷。

不只如此，當保險標的物因火災、閃電雷擊、爆炸或意外事故所致之煙燻，或因在保險標的物處所內發生意外事故導致第三人因此遭受體傷、死亡或財物損害，對於該第三人除支付損害賠償金之外，也會支付第三人住院慰問保險金及身故慰問保險金，讓保障更加完整。

兆豐保險提醒，民眾用電務必遵守「五不一沒有」原則－包括：電源插座不用不插、電線不綑綁折損、插頭不潮溼汙損、用電不超過負載、電器周圍不放置可燃物、不能沒有安全標章。並鼓勵民眾多利用網路投保住宅火險，用經濟實惠的價格替自己的家建構充足保障。