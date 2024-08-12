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群益證攜手台鋼雄鷹大巨蛋品牌日 總座李文柱：創造雙贏

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導
群益金鼎證券董事長周秀真（左四）代表頒發今日最佳MVP獎項。群益金鼎證券提供
群益金鼎證券董事長周秀真（左四）代表頒發今日最佳MVP獎項。群益金鼎證券提供

群益金鼎證券品牌日」日前於台鋼雄鷹對中信兄弟的比賽中盛大登場！活動開球儀式由群益金鼎證券（6005）董事長周秀真及總經理李文柱親自出席，群益代言人啦啦隊女神一粒及千勝總教練洪一中共襄盛舉，並邀請群益百大貴賓客戶到場觀賽，共同展示對體育的熱愛與支持。

李文柱表示，群益金鼎證券近來投入運動不遺餘力，員工、客戶都可藉此對ESG有所貢獻，台鋼擁有棒球、足球、籃球等球隊，還有涵蓋鋼鐵、旅行社、遊艇等17家上市櫃公司，群益與台鋼可在高資產客戶、股代、籌資等方面進一步合作，創造雙贏局面。

奧運羽球金牌得主王齊麟當日現身開球，為群益品牌日增添更多光采。當日除了提供現場開戶及金融投資諮詢外，還設有互動遊戲和豐富的贈品，讓球迷觀賽的同時投資也能全壘打。

群益金鼎證券全新吉祥物「探奇」在活動中首次亮相，「探奇」是以群益LOGO的老鷹為形象，搭配台語賺錢諧音取名，身上背著群益值星帶、頭頂群益企業色紅綠頭毛，活潑且充滿創意的形象，象徵著群益的創新精神。

探奇在現場與觀眾熱情互動，讓大家在觀看比賽的同時，也對群益留下深刻的印象。

群益也在賽間準備多項互動遊戲，讓球迷們能進一步了解群益、體驗群益的熱情活力，「投資智慧王猜猜樂」請球迷回答群益專屬互動問題，答對者可獲得限量商品。

「群益探奇Cam」隨機邀請球迷跟著探奇一起揮棒，留下難得的畫面等不僅拉近了球迷與群益的距離，也為他們帶來無與倫比的觀賽體驗。

群益金鼎證券近期也邀請台鋼啦啦隊「Wing Stars」成員一粒擔任代言人，配合開戶活動「投資全壘打」推出專屬應援短片及聯名開戶禮，為證券市場注入全新活力。

即日起只要新開群益證券戶，不須交易，即可獲得「一粒聯名撲克牌」或「探奇絨毛按摩槌」二選一，開戶完成後，單月交易金額達100萬，即可獲得「一粒聯名悠遊卡」、「探奇絨毛玩偶」、「一粒聯名撲克牌」或「探奇絨毛按摩槌」四選一（達200萬則可選二，以此類推）。若已經是群益的客戶也有機會，只要達成指定條件，也能獲得好禮。

此外，中華職棒史上首位達成1000勝的台鋼雄鷹洪一中總教練也擔任群益金鼎證券的形象大使，合作拍攝形象影片。

影片中揭露群益自行研發的「行動贏家」APP不僅支持國內外股票、期貨和選擇權交易，更融合了最新的數據分析技術，為投資者提供極速下單和多種智慧單等專業服務，讓投資者在工作上能更專注、投資更輕鬆。

群益大巨蛋品牌日奧運金牌羽球國手王齊麟（左三）與群益證董事長周秀真（左一）及總經理李文柱（右一）共同主持開球儀式。群益金鼎證券提供
群益大巨蛋品牌日奧運金牌羽球國手王齊麟（左三）與群益證董事長周秀真（左一）及總經理李文柱（右一）共同主持開球儀式。群益金鼎證券提供
群益大巨蛋品牌日群益證董事長（左一）及總經理李文柱（右一）與品牌代言人一粒（左二）共同合影。群益金鼎證券提供
群益大巨蛋品牌日群益證董事長（左一）及總經理李文柱（右一）與品牌代言人一粒（左二）共同合影。群益金鼎證券提供

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