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富邦金控屢獲國際永續殊榮 入選首屆《TIME》全球500大永續企業

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
富邦金控。圖/富邦金控提供
富邦金控。圖/富邦金控提供

繼今年初蟬聯《Brand Finance》全球500大永續聲譽品牌，富邦金控（2881）再入選首屆《TIME》時代雜誌全球500大永續企業(World’s Most Sustainable Companies)，以全球跨領域第68名的傑出表現入榜，排名全球金融業前10名，也是全台6家進入百強的企業之一，顯見富邦金控長期投入永續經營的斐然表現，已穩居世界標竿！

美國發行量最大的雜誌《TIME》今年首度與數據公司Statista合作，針對全球超過5千家具規模與影響力之公司，透過嚴格的篩選機制、並依20多項關鍵永續數據，最終評選出全球500大永續企業(World’s Most Sustainable Companies)。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控為台灣資產規模第二大、市值第一大的金融控股公司，截至2024年3月底，總資產已逾11.5兆元，並連續十五年穩居台灣金控業每股盈餘獲利龍頭。在追求經營績效的同時，富邦金控亦不忘企業社會責任，致力追求永續共好，在金融本業，領軍台灣綠色金融發展，透過投、融資發揮資金的力量，推動價值鏈永續轉型，2023年綠色金融成果已超過新台幣2.57兆元，並增訂2030年綠色金融目標為2.91兆元。

在非金融面，則運用富邦的品牌影響力，透過體育、藝文等各項活動，號召大眾共同朝低碳永續的生活邁進。由富邦金控於2021年發起的Run For GreenTM計劃，預計5年內為台灣種下10萬棵樹，截至2023年底，已在全台各地種下超過8萬棵樹、目標達成率82%；由富邦以十年時間傾力打造的富邦美術館也於今年5月盛大開幕，不只是富邦在藝術領域深耕多年的重大里程碑，亦是企業對社會與文化長期承諾的具體實踐。

而面對日益嚴峻的氣候危機，富邦金控也積極落實綠色營運，2022年通過科學基礎減碳目標(SBT)審查並成為RE100(百分之百再生能源倡議)會員後，持續以具體行動展現履行承諾之決心，自去年成功整合3家子公司同步導入綠電，今年再偕同6家子公司在76處據點、115個電表新增導入共439萬度綠電，並創下台灣金融業外島據點導入綠電的首例，預計至2024年底，富邦金控及子公司累計綠電總採購量將達1,425.1萬度。

富邦金控優異的表現也受到國際社會的高度肯定，連續兩年蟬聯《Institutional Investor》「亞洲最佳管理團隊」保險業雙榜冠軍，並以同時囊括六項大獎第一名的大滿貫成績，稱霸亞洲保險市場！亦連續七年入選道瓊永續指數(DJSI)世界指數成分股與MSCI永續指數成分股、連續八年入選道瓊永續新興市場指數成分股、連續四年維持CDP氣候變遷評比領導等級、Sustainalytics永續績效評比位居亞太區保險業冠軍、ISS ESG評比獲 Prime Status榮譽。

展望未來，富邦金控將秉持「正向力量 成就可能TM」的品牌精神，持續深耕台灣並積極布局海外市場，讓品牌影響力帶動社會正向循環！

富邦金控 綠電

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