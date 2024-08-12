社會新鮮人必備保單！新壽推投保懶人包 掌握三大原則

每年暑假都有大批的社會新鮮人投入職場，對新鮮人而言，除了準備第一份工作，如何為自己規劃人生第一張保單更是不容忽視。新光人壽建議，初入職場幾年的新鮮人薪水有限，首重「意外、身故、醫療」三大風險規劃，不妨以傷害險、壽險及醫療險，為自己規劃第一張保障。

年輕人多以機車做為代步，車禍事故發生率較高，因而身故、受傷、失能的事件頻傳。根據道安資訊查詢網顯示，2023年18～24歲的機車騎士，死亡233人，受傷人數則高達106,777人。台灣交通安全協會就推估，兩年以內領照的新手最容易發生事故，18～19歲年輕人應為機車事故死亡人數的高峰年齡；18～29歲的受傷人數，則是其他年齡層的3倍，由此顯示，大學生或社會新鮮人正是機車事故發生率最高的族群。

新光人壽指出，車禍事故受傷，小則輕傷，重則失能，一旦受傷需要長期復原，又沒有保險的話，恐將造成家庭沉重的經濟負擔，建議趁年輕，保費越便宜的時候，及早投保，以建構安全的防護網。

至於社會新鮮人如何規劃保障呢？新壽建議可以掌握三大原則，第一，檢視現有保障：先檢視自身需求及既有保障，許多父母會為孩子們規劃保險，但常常因為年代久遠，又或者父母投保了，卻沒有告知，導致社會新鮮人不清楚目前有哪些保障、保額多少。因此，應該與家人確認，目前擁有的保單種類及保額，並且可以透過新光人壽智能保單健檢系統檢視保單，避免重複投保，又或者是保障不足，亦可藉此強化需要補強之處。

第二，投保「低保費高保障」：倘若從未投保者，且收入、預算皆有限的社會新鮮人，不妨以具有低保費、高保障的意外險、壽險為主，建構起基本保障。理賠範圍可以涵蓋身故／完全失能、意外醫療等範疇，未來再隨著自身財務與需求逐步提高保障，以免負擔過重。

第三，強化「醫療險」：醫療險對於社會新鮮人而言，也十分需要，現代人工作壓力大，疾病逐漸年輕化，若想要享受較佳的醫療品質，例如先進的手術、較好的用藥、單人房等，很多都不屬於健保給付範圍而需要自付差額，因此，醫療險也是社會新鮮人不可或缺的保障。

醫療險依給付類型不同，可以分為「日額型」及「實支實付型」，前者主要是針對住院醫療部分提供每天定額的補助，後者則是針對住院期間內所發生需自行負擔之醫療費用，在理賠上限內予以賠付，社會新鮮人可以依照自身需求來選擇合適的醫療險。

針對社會新鮮人、小資族的「低保費、高保障」需求，新光人壽特別推出《Go平安超值套餐》，由意外險加住院醫療險來建構基本防護網。舉例來說，30歲陳先生從事外送工作、職業類別為第三類，年薪40萬元，投保「Go平安終身傷害保險」作為主約，並搭配「呵護安心住院醫療健康保險附約」、「傷害住院日額保險附約」與「新意外傷害醫療保險附約」所組成的《Go平安超值套餐》，首年總保險費只要8,771元(約25元／天)，就能意外、醫療保障一把抓。

至於保障應該買多高，新壽建議，不妨按照「雙十原則」，保障額度至少為年收入的10 倍，保費支出則不超過年收入的十分之一為限。購買保單後，也需定期重新檢視，待日後工作穩定、收入增加，再根據自己的家庭責任，以及家庭未來的財務及需求提高保障，逐步為自己打造最合適、完整的保障防護。