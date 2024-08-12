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第一金投信、QRAFT 金融風險情緒訊號 美股展望轉樂觀 台日股趨謹慎

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
每周金融市場風險情緒訊號(資料來源：第一金投信、QRAFT金融科技)
每周金融市場風險情緒訊號(資料來源：第一金投信、QRAFT金融科技)

第一金投信與韓國QRAFT金融科技公司(QRAFT Technologies) 合作編製，每周發布金融風險情緒訊號，以建議現金水位反應未來一周的風險情緒方向及市場多空看法。第一金投信指出，最新市場風險情緒訊號顯示，美股展望降低現金水位至3%，展望轉趨樂觀；日股與台股展望仍趨謹慎，不過對於未來一周的現金水位略較上周下降，風險情緒值降至55.5%與69%。

最新美國市場AI風險情緒訊號數值再降至3.0%，上周公布的初領失業金人數出現近年來最大單月降幅，使得市場原本擔憂經濟降溫過快的憂慮緩解，7月低迷的就業報告只是颶風造成的影響，第一金投信指出，金髮女孩經濟仍可望持續；此外，隨經濟降溫，消費動能溫和走緩，市場關注就業與通膨後續變化。前周指數大幅修正過後，上周美國費城半導體指數反彈2.21%，那斯達克、標普及道瓊指數則見小跌。

根據第一金投信、QRAFT每周AI市場風險情緒訊號觀察，本周驅動美股情緒風險訊號的主要特徵因子為，一年期美國公債殖利率及原物料指數六個月相關性達0.78，兩者相關性高對經濟敏感度高，本周主要經濟數據為物價指數、零售銷售等；此外，則是高盛商品總回報動能，近一個月平均值0.97%，即月內價格平均變化值，這個數值也反應市場相對波動，投資者宜留意風險管理。

本周日本市場AI風險情緒訊號數值降至55.5%，受到市場擔憂美國聯準會可能快速執行寬鬆政策，而日本央行仍在持續升息的節奏上，造成日圓利差交易大量平倉，引發歷史性日股波動潮，隨日銀提出，不會在市場動盪之際採取進一步緊縮貨幣政策下，安撫投資者情緒，加上美國經濟數據未如預期疲弱，也使得日股交易情緒回穩，不過市場潛在波動與不確定性仍在，投資決策宜保持謹慎。

根據第一金投信、QRAFT每周AI市場風險情緒訊號觀察，本周驅動日股情緒風險訊號的主要特徵因子為，東證服務業指數大幅上揚12.7%，對整體市場情緒有正面貢獻，東證地產指數也見反彈11.6%，市場不看淡房產後市；東證與日經指數也分別見跌多後反彈，且看漲期權總交易量上漲7.4%，這也反應需求提升，對未來價格變動預期正向；看跌期權總交易量則見下跌4.1%，顯示投資者對後市擔憂有限。

台灣市場AI風險情緒訊號數值降至69%，第一金投信分析，美國經濟就業數據回溫，平息市場對經濟衰退擔憂，台股跌多後反彈，加上半導體權值股營收展望強勁，促使投資者對晶片股樂觀展望持續。台股上周外資、自營商賣超，投信買超，三大法人合計賣超1,058億元，投信買超反應ETF與散戶資金動能。

根據第一金投信、QRAFT每周AI市場風險情緒訊號觀察，本周驅動台股情緒風險訊號的主要特徵因子為，台灣加權指數、買權總交易量、買權總持倉量增加，以及看跌期權總交易量下降，市場看漲情緒走高，反應風險情緒的上揚，台股指數上揚顯示，投資情緒提振，但也導致更高波動度，與投資者賣壓等；看漲與看跌期權總交易量一增一減，顯示投資者押注未來多頭樂觀，及下跌擔憂減輕等，但也反應市場自滿情緒等，加上看漲期權未平倉合約總額達5.8%，隱含市場及價格較大波動風險。

從AI市場風險情緒指標及近期市場變化觀察，第一金投信研判，美國市場展望轉趨樂觀，然不宜低估市場波動性，惟建議視波動機會作為資產部位調整時機；日股看多情緒升溫，但市場潛藏較大不確性與波動程度，宜保持戒慎恐懼態度，類股輪動快速，掌握多元配置策略；台股跌深，加上企業獲利與投資信心增強，股價見快速反彈，宜留意反彈後賣壓與潛在調整風險，整體股價仍面臨較大波動性。

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