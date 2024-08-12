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櫃買中心召開第11屆第一次董事監察人聯席會議

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買中心12日上午召開第11屆第一次董事、監察人聯席會議，與會董事一致推選簡立忠擔任董事長，會中並通過陳麗卿為總經理之聘任案。

第11屆董事有捐助人中華民國證券商業同業公會代表陳俊宏、林添富及黃炳鈞，臺灣證券交易所股份有限公司代表林修銘，台灣證券集中保管結算所股份有限公司代表林丙輝，及主管機關指派之簡立忠、陳麗卿、王煦棋、林淑玲、孫雅麗、郭嘉宏、張建一、程明乾、黃華瑋、薛敏正等15人。

第11屆監察人有捐助人中華民國證券商業同業公會代表陳紹晃，及主管機關指派之張振山、王貴增、葉仕國、盧敬植等五人。

簡立忠 證券商

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