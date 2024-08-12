簡立忠接掌櫃買中心董事長 著力發展永續債券

櫃買中心今天上午召開董事監察人聯席會議，推選原證交所總經理簡立忠接任董事長，並通過原證交所副總經理陳麗卿接任總經理，同步舉辦新舊任董事長交接。簡立忠表示，將著力於永續發展債券市場，引導資金投入公共建設，拓展債券相關ETF。

櫃買中心監交人張振山於交接典禮致詞時提到，簡立忠過去在證交所有超過30年資歷，未來必可帶領櫃買中心持續扶植台灣特色企業、開發新商品、活絡市場交易，並與國際資本市場交流，成為國際間具特色的金融商品交易服務中心。

簡立忠表示，櫃買中心與證交所有部分業務一樣，但未來著力重點不太一樣，櫃買中心的上櫃公司屬於中小型企業，目前建置創櫃、興櫃及上櫃等多層次股票市場。今年7月底上櫃公司家數為825家，總市值達新台幣6.5兆元；興櫃公司家數為327家，總市值達1.2兆元。

他提到，債券是櫃買中心的核心業務，且櫃買中心為債券最大的平台；今年7月底整體債券市場的流通在外餘額超過17兆元，永續發展債券的流通在外檔數計有190檔，流通在外餘額達5564.56億元，發行量屢創新高，是外國發行人與國際組織十分矚目的資本市場。

他強調，未來櫃買中心發展重點，將是精進永續發展債券市場，打造永續生態系，引導資金投入國家建設或公共建設，以及相關社會扶助措施，利用債券市場的資金和永續債，幫助國家與企業建設發展，是未來著力重點之一。

另一項重點是協助提升市場參與者的營運韌性，強化資安防護能力，面對資安駭客問題，希望能兼顧安全與發展，以提升市場韌性。

在股債雙核心的基礎上，櫃買中心積極拓展ETF以及店頭衍生性商品等多元化交易標的，特別是上櫃債券ETF，截至今年7月底，資產管理規模已超過2.7兆元，位居亞洲第1、全球第6。