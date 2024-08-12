公公併 董瑞斌籲從子公司做起

「公公併」有新對策，兆豐金將可望當領頭羊。知情人士指出，即將轉換跑道當兆豐金控董事長的合庫金董事長董瑞斌半年前建議財政部長莊翠雲，並曾和多家公股金控董事長提及他的看法，認為可先從銀行之外的金控子公司整併開始作起，為公公併指引一條新路，兆豐金也被公股金融圈看好成為「領頭羊」。

董瑞斌昨天接受本報採訪時證實他對公公併的看法。他說，各公股金控都以銀行為主幹，因此公公併應該「由下往上」，不要去動銀行，而是從規模最小、不賺錢，已「形同雞肋」的各公股金控旗下小公司開始，在公股金控間進行整併。

以往推動公公併最大障礙就是公股銀行都不願整併，董瑞斌表示，公股銀行市占規模都很大，整併還得看公平會是否同意，但包括證券、保險、投信、資產管理、投信等子公司規模較小，應考慮先從子公司整併開始。

兆豐金是公股最大金控，兆豐證券、兆豐票券等子公司都是公股體系規模最大，董瑞斌轉任兆豐金董座後，公股金融圈也看好兆豐金將成為公公併的觸媒。此外，由於公股行庫每逢推動公公併，工會都會反對，若不涉及銀行本體，公股人士認為阻力較小。

董瑞斌指出，根據金控法，銀行、證券、保險等三業，只要持股超過百分之廿五就能認列為金控的子公司，若公股金控的證券或保險公司合併，最大的優點能同時有「兩個富爸爸」，要增資也能同時得到挹注；至於發展方向，由於公股體系原先就強調合作，因此兩家金控都可以同時討論。

若是投信、票券、資產管理、創投等子公司，董瑞斌說，現行金控法就較傾向在合併後，直接由其中一家金控取得控制權，但不論如何，公股金控除了銀行外，其他子公司的規模在全體市場普遍較小，至少公股體系內應先啟動這類子公司的整併，來壯大規模強化競爭力。