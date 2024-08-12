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新聞幕後／行庫人事大風吹…總統3考量 培養綠營金融人才

聯合報／ 本報記者朱漢崙

行政院上周拍板八大公股金控、銀行的董事長、總經理人事調整，異動幅度多達十五人，調整規模堪稱民進黨二○一六年執政以來最大，賴清德總統的決策過程也與前總統蔡英文時期大不同，首先是沒有人情包袱當機立斷，其次是若動用立委等關係來遊說的就刷掉，第三是沒有派系平衡考量，以專業為先，重點則放在授信業務。

這次公股行庫大洗牌，台灣金、合庫金、兆豐金、華南金等四大公股金控董事長統統換人，新上任的凌忠嫄、林衍茂、董瑞斌、陳芬蘭幾乎不見民進黨新潮流系的派系色彩，且這四家金控的總經理清一色從基層作起，除了平均年紀下降，也顯見賴總統在行庫人事布局除考量專業度，也有意重新培養綠營新生代金融接班梯隊。

據了解，財政部上周五已正式行文行政院，啟動八大行庫董總新人事的行政流程，行政院也預計在今天發布人事派令，而相關行庫本周三之前會召開臨時董事會，完成選任程序，新董總也將走馬上任。

找人關說皆拒用

接近層峰人士指出，這次人事決策是由賴總統、總統府秘書長潘孟安、行政院長卓榮泰和財政部長莊翠雲等四人討論敲定，期間透過管道蒐集相關當事人資料進行刪選，最後由卓揆親自約談。過程中各路人馬角力激烈、也有不少立委說項，但只要是找立委來說項的都排除，展現賴總統布局行庫新人事的堅定意志。

其中，兆豐、第一、華南等已民營化的公股行庫目前董總薪水行情差不多，但由於兆豐金控及銀行獲利均居公股之冠，兆豐銀更公認為體質最佳的公股銀行，加上其證券、票券等子公司規模也居公股之冠，因此兆豐金董座向來由層峰最信任的金融大老出任，這次由合庫金董事長董瑞斌換跑道轉戰兆豐金控董座，受信任的程度不在話下。由於董瑞斌曾任兆豐金總經理暨票券董事長，也當過第一金總經理，對於管理金控旗下各子公司非常熟悉，他目前也是金融業公會大統領、金融總會理事長呼聲最高的人選。

新任台灣金暨台銀董事長凌忠嫄當了六年的彰銀董事長，除了她當年在財政部國庫署長任內，對彰銀和台新金經營權之爭展現「鐵娘子」的膽識之外，彰銀近年來也獲利良好，且她先後擔任輸出入銀行、土銀、彰銀董事長，層峰認為她的歷練豐富，足堪大任；而她目前擔任台北市銀行公會理事長，未來和董瑞斌都可能出任全國銀行公會理事長。

即將接任合庫金董座的合庫銀行董事長林衍茂，從合庫基層一路做起，歷任香港分行經理、國外部經理，常年主管海外業務，也當了多年的合庫銀總經理，這次升任合庫金董事長，至此公股金控及銀行董事長都由同一人擔任。

另外，即將出任華南金控及銀行董事長的第一金控總經理陳芬蘭是台南人，除了曾獲董瑞斌提拔出任第一金副總，她曾與賴總統有數面之緣，也讓賴總統留下深刻印象。由於華南金長期以來「官民共治」，陳芬蘭的強項為風控、法遵，且個性耿直，高層相信以她的專業，可作好公股的把關者。

新任彰銀董事長由兆豐銀行總經理胡光華轉任，他先前在協助處理兆豐銀紐約分行事務表現亮眼，在兆豐金體系歷任金控、銀行總經理長達五年之久，因此獲高層青睞。

中生代全面登場

這次異動的行庫總經理可說是公股金融圈中生代全面登場，包括彰銀副總王淑芳升任合庫銀總經理、台銀副總吳佳曉升任台銀總經理、第一金副總方基螢升任總經理，其中銀行總經理更是清一色都是授信專業出身，且多位總經理十五年前都曾是各行庫作聯貸業務的頭頭。

吳佳曉在台銀歷任企金部經理、香港分行經理、敦化分行經理，半年多前板信前董事長張明道挖角他轉任板信總經理，後來台銀緊急留人，並升他為副總，因此雖然他才當六個多月的副總就升任總經理，但熟知內情的人都認為是「遲來的升官」。

為授信安全把關

此外，授信業務是各行庫的核心，這次出任總經理的人選都是企金業務的戰將，尤其國內外踩雷事件頻傳，此刻更需要授信經驗豐富的老將站上第一線為行庫的授信安全把關。

據了解，這次升任第一金總經理的方基螢，以及陳芬蘭、林衍茂等人事調整，都和董瑞斌的建議、支持有關；其中方基螢在董瑞斌當第一金董事長時，因為協助打理各子公司表現受青睞，且持有會計師及證券分析師執照，讓他能深入了解證券子公司及出任總經理的亮點。

而台企銀總經理張志堅雖然平調土銀當總經理，但消息人士說，土銀業務規模比台企銀大很多，更是國內唯一的不動產專業銀行，因此讓張志堅赴土銀歷練，而非薪水高低來考量（國銀只有民營行庫的一半）。這位人士也舉例，凌忠嫄轉任台灣金當董事長也減薪，但任務更重大，也顯示層峰對她的信賴。

芬蘭 行政院

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