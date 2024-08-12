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最後一波…五家銀行鎖定新資金 美元定存高利喊8%

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
美元。路透
美元。路透

美國聯準會（Fed）將在9月啟動降息，最後一波搶美元高利定存方案紛紛出爐，至少五家銀行推出專案，1個月天期最高喊到8％，如果想鎖定3個月天期高利，則有銀行給到7％，但高利活動鎖定新資金為主。

美元高利專案
美元高利專案

聯邦銀New New Bank數位帳戶給出1個月美元定存8％優惠，單筆起存100美元、每人最高限額2,000美元，只要是換匯新資金皆可享有，不限定新戶或舊戶，活動到今年年底。

滙豐銀8月起，針對高資產客戶或是往來資產逾3,000萬元以上等客戶，給出3個月天期最高7％高利美元定存專案，單筆最低承作金額3萬美元，專案期間到9月30日為止。

滙豐銀另外針對運籌理財One能戶以及卓越理財客戶，同樣推出7％高利美元定存專案，只是只給7天期定存天期，單筆最低承作金額3萬美元，專案期間同樣到9月30日為止。

中信銀推出快閃1個月天期換匯轉存外幣優利定存，專案到8月30日，限定在營業時間內，透過網銀、中信銀App指定入口或是各分行臨櫃辦理，以新台幣活期帳戶換匯後，只要1萬美元以上，可以選擇存1個月6％、3個月5.15％、6個月5％三種不同天期美元高利定存。

王道銀10月底以前的美元高利定存專案，全新戶給3個月天期5.68％美元定存，每筆定存300美元起、最高5萬美元。

永豐銀目前第3季高利美元專案，為3個月天期5.3％以及6個月天期5.15％，適用對象包含一般民眾與法人，同樣限定新資金以及臨櫃承作，起存門檻1萬美元起，專案期間到9月底。

永豐銀解釋，新資金定義必須是由他行轉帳匯入，或是於永豐銀的投資商品贖回款或是到期資金、保險滿期金的資金以及利息收入，如果是專案期間，從永豐銀匯出或提領資金再匯入或存入，就不包含在新資金的定義中。

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