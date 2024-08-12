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證券投資信託 衝破8兆元

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導
信託業務第2季主要項目表現
信託業務第2季主要項目表現

國內信託業務持續成長，根據信託公會最新統計，今年第2季信託業務總金額達到16.7兆元，季增 6.2%，其中，又以證券投資信託基金保管，增幅最大，金額從7.4兆元增加至8兆元，季增8%。

信託業務包含金錢信託、有價證券信託、動產信託、不動產信託等，整體信託金額在第2季有突出表現，又以金錢信託業務最顯著，受惠台股在第2季大盤漲幅高達13.5%，證券投資信託基金保管金額季增5,900億元，增幅8%。

信託公會組長彭德偉解釋，證券投資信託基金保管，指的是國內投信的基金資產必須保管在銀行的信託專戶裡，舉例來說，某投信發行一檔A基金，投資人不論透過銀行或網路等各種管道投資投資A基金，投資人的錢最後會進入基金公司的保管銀行裡，所有的基金都會有一家保管銀行。

此外，第2季增幅排第二的是不包含證券投信、期貨基金等保管之金錢信託，金額增加3,200億元，季增幅為4.9%，此項在2023年時有6.1兆、年增逾5,700億元、幅度達10%，不過光是今年前兩季就已達到6.9兆元，超過2023年整年成長幅度高達12%。

其中，投資國外或國內有價證券部分，增幅都超過4%。彭德偉說，今年以來全球股市趨勢向上，國內投資人購買國內或是海外基金、國外債券、股票、ETF的人變多、金額愈來愈大，當市場走下坡時，投資人贖回金額越多，此項金額就縮小、景氣愈好，增幅則愈大。

另外，員工福利信託在今年第2季也較第1季增加2%，信託公會秘書長呂蕙容也說，未來退休養老的生活資金來源除了有來自國家提供的基本保障、藉由參加「員工福利信託」制度，可在工作生涯中，透過長期定期定額方式累積其他財富、分享企業經營成果或其他投資成果，也為自己增加退休金。

呂蕙容表示，隨著台灣愈來愈接近高齡化社會，近年信託公會力推安養信託，信託公會統計，目前安養信託含高齡者及身心障礙約有超過17萬人，信託財產本金約1,257億，並且持續增加之中，目前共有27家銀行承做，主要多為本國銀行。

信託 投信 投資人

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