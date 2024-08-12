國泰世華星國分行 送暖長者

國泰世華新加坡分行積極響應集團永續發展之社會培力目標，秉持「以人為本」核心理念，日前在國泰世華銀行董事長郭明鑑號召下，首次與新加坡非營利組織「HUG Community Services」於安養之家舉辦青銀共餐活動，國泰世華銀行董事長郭明鑑到場偕新加坡分行主管、同仁們及當地五家台資企業代表化身愛心志工，為長輩們備餐、共餐同樂，以實際行動溫暖長輩的心與胃，跨海傳愛溫暖不間斷。

國泰世華銀行董事長郭明鑑表示，「國泰世華致力落實企業社會責任，以協助建立包容與平等的社會為願景，發展多元公益行動方案促進高齡、弱勢族群的身心健康，並鼓勵長者在地安心養老；我們期盼攜手各國政府、社福團體以及企業夥伴，共同持續發揮金融核心職能，協助建立具韌性的社會安全網，推動跨越國界的公益影響力。」

根據聯合國世界人口老齡化報告指出，新加坡65歲以上長者已占總人口15%以上，做為高齡化快速的國家之一，社區安養議題更顯重要。為實踐與企業永續共好願景，國泰世華新加坡分行日前攜手新加坡長期關注弱勢族群議題的非營利組織「HUG Community Services」，共同規劃青銀共餐關懷活動。

國泰世華新加坡分行行長黃偉坤表示，「國泰世華新加坡分行長期關注社會及環境議題，首度邀請台資企業共同響應關懷長者公益日活動，盼促進社會更具有包容性、安全性及永續性，期盼發揮拋磚引玉效益，吸引更多企業響應，齊力傳遞正向良善的循環。」

活動當日除了國泰世華近40位高階主管、同仁們擔任愛心志工外，更首度邀請到當地24位台資企業夥伴一同出席參與。基於對該公益活動的高度認同，包含新加坡台北工商協會、長榮海運（亞洲）有限公司、中華電信新加坡股份公司等代表皆熱情出席響應，攜手為弱勢或不便於自行備餐的長輩們，親手製作具傳統特色風味的營養春捲，活動中也致贈200個家庭必需品的物資袋，援助當地經濟弱勢家庭度過難關，持續將台灣企業的愛與善力回饋國際社會。