國銀上半年阻詐38億元

為積極配合政府打擊詐騙不法情事，銀行業扮演阻詐先鋒，據銀行公會統計，今年上半年攔阻38億元，去年攔阻76億元，合計不到兩年時間，攔阻超過百億元金額，有效扮演守護民眾資產的第一道防線。

統計2024上半年九家銀行阻詐成效，以阻詐金額來看，由國泰世華銀阻詐逾12.4億元排第一，中國信託銀行（截至4月）阻詐4.08億元、台北富邦銀行阻詐2.69億元排在第二、三名；以攔阻件數來看，九家銀行中以國泰世華銀行攔阻逾2,000件、中國信託銀行（截至4月）攔阻606件、玉山銀行攔阻346件居前三。

國泰世華銀表示，今年累計至6月底，全行攔阻逾2,000件詐騙案，金額達12.4億元。為了阻詐，國泰世華去年成立跨部門「反詐騙專案小組」，橫跨14個總行單位，並於去年再度升級「國泰盾」，首次新增監測「犯罪者模組」。

中信銀截至今年4月成功攔阻606次，攔阻金額超過4.08億元，除建立跨部門防詐專案，中信運用科技核心能力，打造神盾聯防科技平台，提升整體防杜能力。

北富銀上半年成功攔阻245件詐騙，阻詐金額逾2.69億元，為了阻詐，北富銀已將「鷹眼模型」運用於臨櫃、行動／網路銀行及ATM，對異常帳戶檢視可提早發現異常。

玉山銀阻詐金額2.52億元、件數346件。該行亦成立跨部門的反詐騙專責小組，下設「宣傳防範組」、「模型分析組」及「冒名處理組」等工作小組，每月定期召開會議，研擬防詐措施。

永豐銀行阻詐件數231件、阻詐金額約1億元。