信託帳戶給付資訊平台 明年底上線

高齡化社會來臨，信託服務愈來愈普及，不少長者將錢放進信託專戶，但進入醫療院所治療付費時，需先墊付後再從信託專戶拿錢，很不方便。因此，信託公會與聯卡中心合作，研議建置「信託帳戶給付資訊交換介接平台」，以介接信託業與跨業結盟商店的給付資訊，最快明年底上線。

信託公會秘書長呂蕙容表示，平台是三方合作，包含信託公會跟聯合信用卡中心、銀行，串接線路，未來有任何長照支付需求，資訊可透過平台直接傳輸到正確的銀行，目前從醫院出發，慢慢的將涉及到所有的消費場景，仍以大筆金額為主。

信託公會組長彭德偉說，當長輩去醫院看病，勢必要留些錢在帳戶裡，無法把所有的錢都挪到信託專戶，帳戶裡一有錢，失智失能者還是有可能被詐騙，因此，試圖建構系統資訊交換平台，讓客戶在醫療院所、支付手術費時，可透過醫療院所將資訊透過平台直接傳到銀行信託戶，專戶錢夠付回傳讓客戶回家，「有點類似信用卡的功能。」

他解釋，沒有使用信用卡的原因是，一、即便使用信用卡還是得先自己花錢墊付，老人年紀大還要跑銀行不方便；二、信用卡是委託人要刷什麼費用都不限，但若是安養信託專戶，支付對象有限制，需符合安養的目的才可以支付。

呂蕙容指出，未來食衣住行育樂可能都會涉及，去年就開始規劃，今年開始建置，目前在研擬契約，最快明年底就能上線。