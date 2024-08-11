快訊

台鐵松山站晚間傳死傷事故 旅客侵入軌道遭區間車撞擊

獨／27公務員管逾700家幼園…這科室加班第一名 有人1個月就離職

公股高層人事搬風 一文揭露他（她）們為何出線

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
財政部上周五已行文行政院，啟動八大行庫董總新人事的行政流程，行政院也將在周一正式發布人事派令。本報資料照片
財政部上周五已行文行政院，啟動八大行庫董總新人事的行政流程，行政院也將在周一正式發布人事派令。本報資料照片

賴政府上台後第一一波八大公股金控、銀行的董事長、總經理換將，異動幅度高達15人，堪稱民進黨從2016年執政以來調整規模最大，而且也居各部會旗下公股機構之冠，尤其整個決策過程，前總統蔡英文時期大有不同，首先沒有人情包袱當機立斷，二來若有透過立委等來遊說的第一關就直接被踢掉，三來不再有派系平衡考量，直接專業取勝，尤其在授信業務。

包括台灣金、合庫金、兆豐金、華南金等四大公股金控董事長全部異動，而且新上任者包括凌忠嫄、林衍茂、董瑞斌、陳芬蘭幾乎沒有民進黨主流當家的新潮流系派系色彩，且總經理更清一色都是從行庫基層一路作起，除了平均年紀下降之外，更顯見賴總統在八大行庫人事布局上，要重新作專業布局，並且重新培養綠營新生代金融接班梯隊。

據了解，財政部已在上周五正式行文行政院，走八大行庫董總新人事的行政流程，對此，行政院也將在周一正式發布人事派令，隨即在周三之前，八大公股金控、行庫就會召開臨時董事會，全面完成選任程序，各董總也將在新單位走馬上任。

據接近層峰人士指出，這次賴政府決策八大行庫高層人事的核心團隊成員有四大要角，包括總統賴清德、秘書長潘孟安、閣揆卓榮泰、以及財長莊翠雲，在決策之前，已經透過各種管道搜集所有當事人的資料進行刪選，最後由卓榮泰親自出面約談。尤其這次八大行庫董總人事，各派人馬角力激烈、也有不少立委前來說項、駱驛不絕，但只要是立委上門說項的，全部不用，展現賴清德要讓這次八大行庫人事新布局耳目一新的堅定意志。

其中，已民營化的公股銀行目前各家董總薪水行情差不多，但由於兆豐金控家大業大，金控及銀行獲利均居公股之冠，旗下主幹兆豐銀一致被公認為體質最佳的公股銀行，另外證券、票券等子公司規模亦居公股之冠，因此，兆豐金董事長向來由府院最信任的大老級人物出任，這次由合庫金董事長董瑞斌換跑道轉戰兆豐金控董座，受信任的程度自然不在話下，由於董瑞斌曾任兆豐金控總經理暨票券董事長，早年也曾任第一金總經理，對於金控旗下各子公司管理非常熟悉，他也是目前呼聲最高，身為全體金融業公會大統領的「金融總會」理事長呼聲最高的人選。

董瑞斌在公股金融圈的風骨相當知名，在蘇貞昌出任閣揆時期，時任第一金控暨銀行董事長的董瑞斌，在毫無理由的情況下突然被撤換，震驚公股體系，據了解蘇之後發現冤枉董，透過管道向董表達要再為他安排，但直接被董拒絕，展現他不任人「呼之則來，揮之即去」的傲氣，之後他擔任高雄銀行董事長、中山國際金融管理學院院長，但每逢府院要重新考量公股金融圈新人事時，董瑞斌永遠榜上有名，在小英時代，董瑞斌並非在公股金融圈核心，反而突然沒理由就被換掉，且多年處於邊陲地帶。

但董瑞斌並未浪費時間，在高雄期間作了很多有意義的建樹，尤其政府成立碳交所過程中，董瑞斌不僅給了很多專業建議，他本身還研究藍碳，並且在中山國際管理學院成立「碳研究中心」，已成為國內研究碳權的重要智庫，而之後他當合庫金董事長，更曾為合庫銀行行員講課傳授經營「私人銀行業務」的重點，此外，董瑞斌在出任第一金暨銀行董事長時，碰到逾放提列壞帳的速度亦為公股圈屬一屬二，顯示他要求資產品質、不作假的一面，兼具深度及廣度的內涵，使他成為賴政府心中最佳的兆豐金董事長人選。

而出任彰銀董事長6年的凌忠嫄，如今出任台灣金暨台銀董事長，除了她當年在國庫署長任內的彰銀對戰台新金戰役表現出色，展現「鐵娘子」的膽識之外，這幾年彰銀獲利良好，以及凌忠嫄先後擔任過輸出入銀行、土銀、彰銀等三家行庫董事長，讓層峰認為她公股金融圈的歷練豐富，已足以擔大任，而目前已是台北市銀行公會理事長的她，未來和董瑞斌二人都有出任全國銀行公會理事長的可能性。

即將接任合庫金董座的合庫銀行董事長林衍茂，原本就一路從合庫基層出身，歷任香港分行經理、國外部經理、常年主掌海外業務，也當了多年的合庫銀總經理，這次升任合庫金董事長，至此每家公股金控的金控及銀行董事長均合一。

另外，即將出任華南金控及銀行董事長的第一金控總經理陳芬蘭，本身也是台南人，除了獲董瑞斌提拔出任第一金副總之外，她自己在過去也曾與賴總統有數面之緣，當場並讓賴總統留下深刻印象。尤其華南金是公民股共存的金控，陳芬蘭在風控、法遵為其強項，個性耿直，決策高層更相信以她的專業，可作好公股的把關者。

而兆豐銀行總經理胡光華升任彰銀董事長，先前在協助處理兆豐銀紐約分行事務表現亮眼，同時他在兆豐金體系歷任金控、銀行總經理長達5年之久，因此也獲升任彰銀董事長。

此次公股行庫的董總人事新布局，不但可說公股金融圈中生代全面登場，包括彰銀副總王淑芳換跑道升任合庫銀總經理、台銀副總吳佳曉升任台銀總經理、第一金副總方基螢升任總經理，其中銀行總經理更是清一色都是授信專業出身，而且外界所不知道的，就是有多位總經理，在15年前都曾是各行庫作聯貸業務的頭頭。

其中吳佳曉在近15年來的高鐵聯貸債權重組，四次重組裡他參與了三次，之以以其中有一次未參加，是因為時任香港分行的經理。吳佳曉在台銀歷任企金部經理、香港分行經理、敦化分行經理，資歷完整，但遲未升任副總，半年多前被前任板信董事長張明道挖角，辭呈都已遞上的他，差點去板信當總經理，後來是台銀總經理施瑪莉找台灣金董事長沈榮津求救，才把吳佳曉留下來，並升任為副總，也因此，雖然吳佳曉才當6個多月副總就升任總經理，但知道內情的人都不意外，認為是「遲來的升官」，因為當年和他一起作聯貸業務的各行庫聯貸頭，包括華銀總經理黃俊智、前土銀董事長黃伯川、前土銀副總楊享洪，即將赴台企銀任總經理的現任農業金庫總經理李國忠，都早已是董總字輩。

此外，由於授信業務是各大行庫的核心，因此這回出任總經理的全部都是企金業務的戰將，尤其國內外地雷頻傳，這時更需要授信經驗豐富的老將站上第一線為行庫的授信安全把關，也是上述的府院核心團隊特別挑選授信精英出任總經理的原因。

據了解，包括這次升任第一金總經理的方基螢，以及升任華南金董座的第一金總經理陳芬蘭、合庫銀行董事長林衍茂升任金控董事長這些高層人事，均和董瑞斌的建議、支持有關；其中，方基螢不僅在董瑞斌出任第一金董事長時，因為協助打理各子公司表現可圈可點受青睞，更同時有會計師及證券分析師執照，也是他能深入了解泛證券子公司及出任總經理的亮點。

而台企銀總經理張志堅，雖然這次平調轉戰土銀總經理，不過據接近層峰人士指出，土銀業務規模比台企銀大很多，更是國內唯一的不動產專業銀行，也以此讓張志堅赴土銀再歷練，不能全用薪水多少來考量（一般民營行庫赴國營行庫薪水約少一半），這位人士也舉例，彰銀董事長凌忠嫄赴台灣金並掌台銀董事長，同樣也減薪，但任務更重大，同時也顯示出政府對她的信賴。

兆豐金控 合庫金 董事長

延伸閱讀

獨／「公公併」有新對策 兆豐金可望當領頭羊

證券F4人事大風吹…傳李愛玲將轉任證交所總經理 背景曝光

證交所、櫃買中心人事搬風 李愛玲接證交所總經理

獨家／人事搬風！簡立忠接櫃買中心董事長

相關新聞

獨／「公公併」有新對策 兆豐金可望當領頭羊

公公併有新對策，兆豐金將可望當領頭羊。知情人士指出，即將轉換跑道赴兆豐金出任董事長的合庫金控董事長董瑞斌早在半年前就已向...

公股高層人事搬風 一文揭露他（她）們為何出線

賴政府上台後第一一波八大公股金控、銀行的董事長、總經理換將，異動幅度高達15人，堪稱民進黨從2016年執政以來調整規模最...

銀行優利戰延燒 將來銀行10%存款優利延到8月底

金融市場大幅震盪、美國聯準會即將降息之際，將來銀行再擴大活存優利，原定於7月底截止的活、定存10％超甜利率活動，由於廣大...

匯市最前線／台幣後市看三關鍵

熱錢上周五（9日）大舉回流，激勵新台幣匯率盤中衝至32.398元、最多升值1.95角；為維持匯市穩定，中央銀行全日不斷敲...

金融業神助攻挺體育人才 贊助王齊麟、郭婞淳、戴資穎…

中華隊前進奧運，金控與銀行「神助攻」。在2024年巴黎奧運奪「金」的王齊麟、摘「銅」的郭婞淳均獲金融業大力贊助，本次奧運...

用AI核貸…「輕量沙盒」首例 方便財務小白借錢

輕量沙盒首案將在8月問世。金管會昨（8）日宣布，擬核准玉山銀行申請試辦用AI、大數據分析等「財務模型」做信貸、辦卡的核貸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。