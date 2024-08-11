公股高層人事搬風 一文揭露他（她）們為何出線

賴政府上台後第一一波八大公股金控、銀行的董事長、總經理換將，異動幅度高達15人，堪稱民進黨從2016年執政以來調整規模最大，而且也居各部會旗下公股機構之冠，尤其整個決策過程，前總統蔡英文時期大有不同，首先沒有人情包袱當機立斷，二來若有透過立委等來遊說的第一關就直接被踢掉，三來不再有派系平衡考量，直接專業取勝，尤其在授信業務。

包括台灣金、合庫金、兆豐金、華南金等四大公股金控董事長全部異動，而且新上任者包括凌忠嫄、林衍茂、董瑞斌、陳芬蘭幾乎沒有民進黨主流當家的新潮流系派系色彩，且總經理更清一色都是從行庫基層一路作起，除了平均年紀下降之外，更顯見賴總統在八大行庫人事布局上，要重新作專業布局，並且重新培養綠營新生代金融接班梯隊。

據了解，財政部已在上周五正式行文行政院，走八大行庫董總新人事的行政流程，對此，行政院也將在周一正式發布人事派令，隨即在周三之前，八大公股金控、行庫就會召開臨時董事會，全面完成選任程序，各董總也將在新單位走馬上任。

據接近層峰人士指出，這次賴政府決策八大行庫高層人事的核心團隊成員有四大要角，包括總統賴清德、秘書長潘孟安、閣揆卓榮泰、以及財長莊翠雲，在決策之前，已經透過各種管道搜集所有當事人的資料進行刪選，最後由卓榮泰親自出面約談。尤其這次八大行庫董總人事，各派人馬角力激烈、也有不少立委前來說項、駱驛不絕，但只要是立委上門說項的，全部不用，展現賴清德要讓這次八大行庫人事新布局耳目一新的堅定意志。

其中，已民營化的公股銀行目前各家董總薪水行情差不多，但由於兆豐金控家大業大，金控及銀行獲利均居公股之冠，旗下主幹兆豐銀一致被公認為體質最佳的公股銀行，另外證券、票券等子公司規模亦居公股之冠，因此，兆豐金董事長向來由府院最信任的大老級人物出任，這次由合庫金董事長董瑞斌換跑道轉戰兆豐金控董座，受信任的程度自然不在話下，由於董瑞斌曾任兆豐金控總經理暨票券董事長，早年也曾任第一金總經理，對於金控旗下各子公司管理非常熟悉，他也是目前呼聲最高，身為全體金融業公會大統領的「金融總會」理事長呼聲最高的人選。

董瑞斌在公股金融圈的風骨相當知名，在蘇貞昌出任閣揆時期，時任第一金控暨銀行董事長的董瑞斌，在毫無理由的情況下突然被撤換，震驚公股體系，據了解蘇之後發現冤枉董，透過管道向董表達要再為他安排，但直接被董拒絕，展現他不任人「呼之則來，揮之即去」的傲氣，之後他擔任高雄銀行董事長、中山國際金融管理學院院長，但每逢府院要重新考量公股金融圈新人事時，董瑞斌永遠榜上有名，在小英時代，董瑞斌並非在公股金融圈核心，反而突然沒理由就被換掉，且多年處於邊陲地帶。

但董瑞斌並未浪費時間，在高雄期間作了很多有意義的建樹，尤其政府成立碳交所過程中，董瑞斌不僅給了很多專業建議，他本身還研究藍碳，並且在中山國際管理學院成立「碳研究中心」，已成為國內研究碳權的重要智庫，而之後他當合庫金董事長，更曾為合庫銀行行員講課傳授經營「私人銀行業務」的重點，此外，董瑞斌在出任第一金暨銀行董事長時，碰到逾放提列壞帳的速度亦為公股圈屬一屬二，顯示他要求資產品質、不作假的一面，兼具深度及廣度的內涵，使他成為賴政府心中最佳的兆豐金董事長人選。

而出任彰銀董事長6年的凌忠嫄，如今出任台灣金暨台銀董事長，除了她當年在國庫署長任內的彰銀對戰台新金戰役表現出色，展現「鐵娘子」的膽識之外，這幾年彰銀獲利良好，以及凌忠嫄先後擔任過輸出入銀行、土銀、彰銀等三家行庫董事長，讓層峰認為她公股金融圈的歷練豐富，已足以擔大任，而目前已是台北市銀行公會理事長的她，未來和董瑞斌二人都有出任全國銀行公會理事長的可能性。

即將接任合庫金董座的合庫銀行董事長林衍茂，原本就一路從合庫基層出身，歷任香港分行經理、國外部經理、常年主掌海外業務，也當了多年的合庫銀總經理，這次升任合庫金董事長，至此每家公股金控的金控及銀行董事長均合一。

另外，即將出任華南金控及銀行董事長的第一金控總經理陳芬蘭，本身也是台南人，除了獲董瑞斌提拔出任第一金副總之外，她自己在過去也曾與賴總統有數面之緣，當場並讓賴總統留下深刻印象。尤其華南金是公民股共存的金控，陳芬蘭在風控、法遵為其強項，個性耿直，決策高層更相信以她的專業，可作好公股的把關者。

而兆豐銀行總經理胡光華升任彰銀董事長，先前在協助處理兆豐銀紐約分行事務表現亮眼，同時他在兆豐金體系歷任金控、銀行總經理長達5年之久，因此也獲升任彰銀董事長。

此次公股行庫的董總人事新布局，不但可說公股金融圈中生代全面登場，包括彰銀副總王淑芳換跑道升任合庫銀總經理、台銀副總吳佳曉升任台銀總經理、第一金副總方基螢升任總經理，其中銀行總經理更是清一色都是授信專業出身，而且外界所不知道的，就是有多位總經理，在15年前都曾是各行庫作聯貸業務的頭頭。

其中吳佳曉在近15年來的高鐵聯貸債權重組，四次重組裡他參與了三次，之以以其中有一次未參加，是因為時任香港分行的經理。吳佳曉在台銀歷任企金部經理、香港分行經理、敦化分行經理，資歷完整，但遲未升任副總，半年多前被前任板信董事長張明道挖角，辭呈都已遞上的他，差點去板信當總經理，後來是台銀總經理施瑪莉找台灣金董事長沈榮津求救，才把吳佳曉留下來，並升任為副總，也因此，雖然吳佳曉才當6個多月副總就升任總經理，但知道內情的人都不意外，認為是「遲來的升官」，因為當年和他一起作聯貸業務的各行庫聯貸頭，包括華銀總經理黃俊智、前土銀董事長黃伯川、前土銀副總楊享洪，即將赴台企銀任總經理的現任農業金庫總經理李國忠，都早已是董總字輩。

此外，由於授信業務是各大行庫的核心，因此這回出任總經理的全部都是企金業務的戰將，尤其國內外地雷頻傳，這時更需要授信經驗豐富的老將站上第一線為行庫的授信安全把關，也是上述的府院核心團隊特別挑選授信精英出任總經理的原因。

據了解，包括這次升任第一金總經理的方基螢，以及升任華南金董座的第一金總經理陳芬蘭、合庫銀行董事長林衍茂升任金控董事長這些高層人事，均和董瑞斌的建議、支持有關；其中，方基螢不僅在董瑞斌出任第一金董事長時，因為協助打理各子公司表現可圈可點受青睞，更同時有會計師及證券分析師執照，也是他能深入了解泛證券子公司及出任總經理的亮點。

而台企銀總經理張志堅，雖然這次平調轉戰土銀總經理，不過據接近層峰人士指出，土銀業務規模比台企銀大很多，更是國內唯一的不動產專業銀行，也以此讓張志堅赴土銀再歷練，不能全用薪水多少來考量（一般民營行庫赴國營行庫薪水約少一半），這位人士也舉例，彰銀董事長凌忠嫄赴台灣金並掌台銀董事長，同樣也減薪，但任務更重大，同時也顯示出政府對她的信賴。