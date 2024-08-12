台幣優利 最高衝10%

國銀衝刺放款，積極吸收新台幣存款提供放款胃納量，8月高利新台幣專案中，至少有兩家數位銀行最高給1個月10％存款專案，只是設有存款上限最高不超過10萬元；另外，滙豐銀、永豐銀以及王道銀的高利新台幣專案，則都有提供給手中超過新台幣百萬元以上民眾高利專案，存款利率皆喊出6個月天期2%。

將來銀8月底前到期的新台幣定存專案，大手筆給出10％優利，只要是全新開戶者，存入金額5萬元以內可以享有30天10％固定年利率，單筆起存1萬元起；另外，將來銀行舊客戶也可以邀請至少二名新客戶開戶，就可以獲得10％高利存款活動，優惠存款金額最高5萬元、加碼高利天期為30天。

聯邦銀New New Bank帳戶給出10％高利活儲專案，只要新客戶成功開戶後、當月完成任務，開戶後次一個月，可以享有10萬元以內最高10％活儲，活動到明年1月20日。

凱基銀Karry數位帳戶第3季新台幣高利專案，符合門檻活動，可以享有5萬元(含)內活儲3.405％優利，活動優惠3個月。

滙豐銀第2季、第3季的2％高利新台幣定存方案，鎖定卓越理財客戶，限定最低承作金額100萬元起，可以享有6個月天期2％高利新台幣定存。

永豐銀跟進，8月推出的高利新台幣定存方案，單一客戶最高承作限額為1,000萬元，略低於滙豐銀專案最高可達1,500萬元。永豐銀8月給出高利新台幣定存方案，6個月天期定存最高2%優惠年利率，一般民眾必須前往臨櫃以新資金申辦，單筆起存金額必須100萬元以上可以享有，單一客戶可以承作到1,000萬元上限金額。