投資高利美元存款 金融業：可短天期操作

美國經濟數據正在帶動美國聯準會（Fed）降息預期，金融業普遍認為，美元指數雖然第3季仍有支撐，但癥結點將看美Fed降息腳步，牽絆美元指數可能走弱，要投資高利美元存款的投資人，建議先以短天期為主，且可以趁近期新台幣走強之時換匯，多少可以降低換美元成本。

中國信託商銀最新8月貨幣展望，第3季美元指數看103，認為美國就業數據不如預期，經濟放緩壓抑美元表現，中信銀認為，這次市場波動中，美元被視為避險貨幣的功能正在大幅下降，長期高利率環境，讓美元成為高收益貨幣，美國經濟略顯疲軟，降息預期正在觸發資金挪移，下半年美元指數將在100到105區間盤整。

國泰世華銀8月對美元看法，認為主要央行政策已經轉向，美元利差不容易持續擴大，認為未來幾個月，美元高檔震盪下稍偏弱勢。

對美聯準會利率政策預期，渣打銀財富管理投資策略部主管劉家豪指出，維持下半年美股繼續創新高看法不變，認為年底前美Fed將會降息2碼（1碼為0.25個百分點），9月肯定降息1碼，11月或12月將再降息1碼；但假設美提前降息，代表今年美國降息幅度將可能朝市場預期、甚至最高降息4碼。