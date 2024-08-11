獨／「公公併」有新對策 兆豐金可望當領頭羊

公公併有新對策，兆豐金將可望當領頭羊。知情人士指出，即將轉換跑道赴兆豐金出任董事長的合庫金控董事長董瑞斌早在半年前就已向財政部長莊翠雲建議，並曾和其他公股金控董事長提及他對公公併的看法，認為可先從銀行之外的子公司整併開始作起，不但可說為「公公併」指引一條新路，兆豐金更被公股金融圈看好成為「領頭羊」。

董瑞斌11日接受本報訪問時，對於他在公公併的看法予以證實。他指出，由於各公股金控都以銀行為主幹，因此，所謂的公公併，應該「由下往上」進行，不要去動銀行，而是先從規模最小、不賺錢，已「形同雞肋」的各公股金控旗下小公司開始，在各公股金控之間進行跨金控的整併。

先前公公併最大的難度，就是每家公股銀行都不願整併，如今董瑞斌的建議，則是不從銀行之間整併開始，而是由上述的方式進行，董瑞斌11日接受本報訪問時也進而分析，公股銀行市占規模都很大，因此整併的話還得看公平會是否同意，但其他包括證券、保險、投信、AMC、投信等子公司規模都很小，應考慮先從這些子公司的整併開始。

兆豐金控是公股最大的金控，旗下包括兆豐證券、兆豐票券等，都為公股體系裡規模最大，現在董瑞斌換跑道赴兆豐金控，公股金融圈也看好，若要進行「公公併」，兆豐金將為觸媒，並將由董瑞斌領軍兆豐金點火推動公公併。此外，由於公股金控體系，每逢推動公公併，八大行庫工會都會跳出來反對，倘若不涉及銀行本體，公股人士認為阻力應會較小。

董瑞斌也為此研究過金控法。他進一步分析，根據金控法，銀行、證券、保險三業，只要持股超過25%，就能認列為金控的子公司，倘若公股金控之間的證券或保險公司合併，最大的優點，就是證券或保險公司，能同時有「二個富爸爸」，增資的話也更能同時得到2個富爸爸挹注，至於發展方向，由於公股體系原先就強調合作，因此發展方向兩家金控都可以同時討論。

舉例來說，假設第一金證券與合庫證券合併，那麼合併之後的券商，可命名為「第一合庫證券」，也許合併之後，第一金持有該券商60%的股份，合庫金持有40%，但由於兩家金控都持有「第一合庫證券」25%的股權，因此，都符合金控法的「子公司」定義，仍能視同為金控「雙引擎」的另一道引擎。

但倘若是非上述三種子公司，而是投信、票券、資產管理公司、創投等子公司，董瑞斌也說明，現行的金控法就較傾向在合併之後，直接由其中一家金控取得控制權，但不論如何，公股金控除了銀行之外，其他子公司的規模在全體市場普遍較小，至少公股體系內應先啟動這類子公司的整併，來壯大規模強化競爭力。

其他金融業者則認為，雖然以前金管會在管理上，都習慣「一家金控只有一個富爸爸」，但由於金管會在主委彭金隆的主政之下，已特別成立「法規調適平台」希望在法規上能有更多開創性的作法來鼓勵業者的良性發展，如何在法規上鬆綁鼓勵金融整併自然是其中的議題，公股金控若能從旗下子公司開始推動整併，也更有助於這些規模過小的事業體強化市場競爭力。