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壽險金控逢高減碼 挹注獲利

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

據各金控截至2024年6月底揭露的台股大額投資交易名單，五大壽險金控雖然明顯降低電子持股比重，不過從加、減碼標的來看，明顯出現換股操作，其中，國泰金新增台光電（2383）、雙鴻（3324）等AI概念股及高股息的聯詠（3034）三檔，卻剔除聯強（2347）、華碩（2357）與中美晶（5483），採換股操作策略。

至於富邦雖然刪除七檔AI與iPhone 16相關的概念股，資金則轉向傳產與金融股。

一家金控主管分析壽險金控雙雄操作策略，認為富邦金第2季操盤策略是「調節高股價，增持有除息行情的金融股」，國泰金則前進輝達出貨、AI概念，減降高價股，都有逢高減碼，挹注獲利的意味。

該主管說，壽險金控雙雄第2季趁科技股高檔，減碼補獲利，加碼卻顯保守，可能有三大主因，一、多家科技廠對下半年展望下修，反映科技業下半年旺季不旺，二、除AI能見度較高外，如手機、PC消費性電子等終端需求復甦力道不顯著，三、AI商業模式與變現能力仍有疑慮。

據資料顯示，第2季壽險金控雙雄同步剔除聯強，也大砍了仁寶與台積電，又以富邦金剔除仁寶，更狂砍台積電4.7萬張，國泰金也減碼台積電近2.3萬張。

台積電 國泰金 富邦金

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