改打安全牌 壽險金控第2季轉抱金融、電信股

壽險金控第2季在電子股實現資本利得後，明顯轉戰金融及電信股，顯見在6月台股高點賣股後，轉打安全牌。據各壽險金控揭露第2季台股大額投資名單，富邦金（2881）、開發金（2883）轉買金融股，最愛兆豐金（2886）、中信金（2891）及玉山金（2884）等銀行型金控；國泰金（2882）則逆勢加碼電信股，先領一波穩定股息「保底」。

法人說，7月至8月是金控股認列現金股息收入高峰，推高獲利，加上9月美國聯準會降息也有助進一步降低資金成本及海外債評價回升，帶動中信金、玉山金及兆豐金經常性收入成長及其他權益回升，提升2024年配息能力。

富邦金、開發金6月底持金融股水位（含市值減損）各攀升到601.4億元，及281億元，各季增24%和11%，均遠高於同季金融股指數10%漲幅，顯示兩大金控同步敲進金融股，並鎖定銀行型金控。

富邦金第2季大額交易名單中，新增兆豐金，也敲進中信金近14萬張、永豐金3.6萬張；開發金則偏好兆豐金與玉山金，各加碼3萬餘張。

相較富邦、開發金看好銀行型金控股的獲利與配息能力，國泰金獨偏好電信股，第2季大舉敲進中華電6.2萬張，也加碼台灣大哥大近1.5萬張，持有電信三雄持股水位攀升到近900億元，季增13%。

合計五大壽險金控2024年第2季底總投資台股債水位（含市值減損）是1兆6,874億元，季減2.3%，與台股大盤同期季大增13%相較，顯示五金控第2季賣股力道大，又以大漲17%的電子股為「獲利提款機」。

富邦金大額交易名單中，刪除和碩、仁寶、信驊、玉晶光、欣銓、華邦電、聯強等七檔科技股，主要是AI與iPhone16概念及一檔傳產股長榮；新增矽力-KY、美利達、聯發科、儒鴻、宏全和遠東新等六檔，轉進電動車與傳產股，並加碼中信金與兆豐金等。

國泰金新增與剔除各三檔科技股，頗有換股操作態勢；開發金刪除聯發科、國巨、欣興等三檔科技股，及台化、遠東新二檔傳產股，也是換股操作。

新光金一口氣剔除廣達和日月光，也大砍台積電5.7萬餘張，持有科技股水位降到1,032億元、季減34%，占新光金總股債水位僅剩33%，是五金控中對科技股砍最大者。

中信金則僅刪除國巨一檔科技股，卻新增台灣高鐵、統一企業與保瑞，也對科技股縮手，轉向傳產股。



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