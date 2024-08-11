國銀上半年阻詐38億元！神盾、天網 AI、鷹眼模型齊上陣

為積極配合政府打擊詐騙不法情事，銀行業扮演阻詐先鋒，據銀行公會統計，今年上半年攔阻38億元，去年攔阻76億元，合計不到兩年時間，攔阻超過百億元金額，且各大銀行為了拚阻詐，紛紛運用跨部門小組、神盾、天網AI、鷹眼模型等數位科技，有效扮演守護民眾資產的第一道防線。

據銀行公會統計，今年上半年攔阻38億元，其中以台北富邦銀行、國泰世華銀行、中國信託銀行、玉山銀行、台新銀行、永豐銀行、元大銀行、第一銀行及新光銀行等9家銀行來分析，以阻詐金額來看，由國泰世華銀阻詐逾12.4億元排第一，中國信託銀行（截至4月）阻詐4.08億元、台北富邦銀行阻詐2.69億元排在第二、三名；以攔阻件數來看，9家銀行中以國泰世華銀行攔阻逾2000件、中國信託銀行（截至4月）攔阻606件、玉山銀行攔阻346件居前三。

國泰世華銀表示，今年累計至6月底，全行攔阻逾2,000件詐騙案，金額達12.4億元。國泰世華於2023年成立跨部門「反詐騙專案小組」，橫跨14個總行單位，專案成員近40人，強化內部資訊溝通即時性與應變彈性。且於2023年再度升級「國泰盾」，除加強原有「消費者模組」提升用戶數位身分的驗證機制，更首次新增監測「犯罪者模組」。透過大數據整合犯罪者常出現的跨場景「犯罪準備的約轉設定」、「登入次數異常」等連續行為，並運用AI技術識別關鍵及有效偵測指標。針對可疑帳戶的鎖控精準度已達9成，異常帳戶的捕捉數大幅提高300％。

中信銀截至今年4月成功攔阻次數達606次，攔阻金額超過4.08億元，較去年同期成功攔阻次數增加17%，成功攔阻金額增加55%，攔阻成效顯著。除建立跨部門防詐專案，中信運用科技核心能力，打造神盾聯防科技平台，從開戶KYC、客戶服務以及可疑交易監控，皆以歸戶角度進行風險評估，提升整體防杜能力。該平台可運用大數據技術建立客戶畫像，深化客戶認識並追蹤其個人慣性是否發生異常變化。再運用機器學習與關聯等AI演算法，分析偵測使用者是否偏離過去行為模式，從而提高詐欺檢測力。

北富銀上半年成功攔阻245件詐騙，阻詐金額逾2.69億元，為了阻詐，北富銀已將「鷹眼模型」運用於臨櫃、行動／網路銀行及ATM，對異常帳戶檢視可提早發現異常。由於鷹眼模型防詐成效斐然，故在刑事局邀請下於去年4月成立「鷹眼識詐聯盟」共計35家金融機構響應，此為台灣首個跨產業的防詐合作網絡。

玉山銀阻詐金額2.52億元、件數346件。該行亦成立跨部門的反詐騙專責小組，成員約25人，下設「宣傳防範組」、「模型分析組」及「冒名處理組」等工作小組，每月定期召開會議，研擬防詐措施。

元大銀阻詐件數為203件、阻詐金額約為1.31億元，其自行建置「天網模型」於去年10月試辦運行，今年1月提供各分行使用，平均提前15天偵測出60%~70%警示帳戶，偵測精度也較傳統Rule-Based Approach提升35倍，設控後帳戶才轉警示（即提前設控）的比例更提升20個百分點，具有精準聚焦異常交易的優異成效。

永豐銀行阻詐件數231件、阻詐金額約1億元，永豐銀行結合產品及專業責任單位，從開戶（業務申辦）、服務申請、金流交易執行到最後資金移轉等客戶旅程視角，模擬可能遭受詐騙的情境，並構思如何對客戶進行提醒、阻擋，從「識詐」、「堵詐」到「阻詐」等不同面向防範詐騙集團。

第一銀行阻詐件數146件，金額近0.9億元，其中，攔阻金額年增逾10％。為強化對詐騙犯罪風險之控管，第一銀行已建置反洗錢（AML）系統，利用資訊系統對於異常可疑交易進行控管，倘發現異常交易則由專責單位人員進行交易審查。且跨單位籌組內部專案小組自行研發「AI警示帳戶預警模型」，並持續精進數位科技、AI和數據資料分析等技術，致力於為客戶端、交易端與銀行後端提供多元且高效的解決方案。

台新銀行上半年阻詐件數127件、金額0.88億元，該行運用AI模型可以處理即時性、大量資料與快速運算等優勢，精準歸納異常交易模式，及早監控可疑帳戶，降低損失金額，保障客戶財產安全。

新光銀行阻詐件數80件，阻詐金額約0.29億元，在數位防詐方面，新光銀行加入「鷹眼識詐聯盟」，運用AI偵測專利技術，強化對可疑帳戶的識別，以提高防詐成效。