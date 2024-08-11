快訊

伊朗議員保證殺得以色列措手不及 爆料報復行動將維持數天

影／「6666」太招搖…保時捷跑車掛偽造車牌 拒攔查衝雪隧被逮

台中華廈機械車位傳意外！駕駛「連人帶車」墜樓 卡地下二、三層間送醫

銀行優利戰延燒 將來銀行10%存款優利延到8月底

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
銀行優利戰延燒，將來銀行10%存款優利延到8月底。圖／將來銀行提供
銀行優利戰延燒，將來銀行10%存款優利延到8月底。圖／將來銀行提供

金融市場大幅震盪、美國聯準會即將降息之際，將來銀行再擴大活存優利，原定於7月底截止的活、定存10％超甜利率活動，由於廣大用戶熱烈反應，確定延長至8月底，而且不僅瞄準新用戶，將來銀行舊戶也有機會一起享有10％活存。

將來銀行指出，即日起至8月底國人只要成功開立將來銀行帳戶並完成裝置綁定，即可雙享活存、定存超優利10％的專案加碼，額度合計高達10萬元。

因為10％高利約等於市場上一般活存0.705％的14倍，或同天期定存利率1.225％的8倍，且優惠名額僅1萬名，開完戶還可享每月66次網路轉帳、6次跨行提款及1次ATM免費跨存免手續費。

不僅如此，將來銀行新戶的主帳戶還可再享5萬元內1％、5～20萬元活存3.5％的優利。

財金專家也指出，最新消費者物價指數已激增至2.42%，且油電雙漲，生活成本愈來愈貴，就連想吃個知名小籠包，近期也全面喊漲，連小確幸都沒了。再加上聯準會幾乎是明示9月將啟動降息導致全球股市震盪，台、美、日股皆墨，國人更需精打細算，守住辛苦錢，因此銀行推出的活存優利可以好好利用。

定存 將來銀行

延伸閱讀

想長期持有長債ETF…卻不斷在意是否要降息？ 專家：有兩種可能

美銀調查 看空美元聲浪大

Fed利率連8凍9月恐降息 股市早已提前反應！經濟學家怎認為對美政治、股市影響不一？

多數經濟學家與華爾街唱反調 認為Fed下月只會降息1碼

相關新聞

銀行優利戰延燒 將來銀行10%存款優利延到8月底

金融市場大幅震盪、美國聯準會即將降息之際，將來銀行再擴大活存優利，原定於7月底截止的活、定存10％超甜利率活動，由於廣大...

匯市最前線／台幣後市看三關鍵

熱錢上周五（9日）大舉回流，激勵新台幣匯率盤中衝至32.398元、最多升值1.95角；為維持匯市穩定，中央銀行全日不斷敲...

金融業神助攻挺體育人才 贊助王齊麟、郭婞淳、戴資穎…

中華隊前進奧運，金控與銀行「神助攻」。在2024年巴黎奧運奪「金」的王齊麟、摘「銅」的郭婞淳均獲金融業大力贊助，本次奧運...

用AI核貸…「輕量沙盒」首例 方便財務小白借錢

輕量沙盒首案將在8月問世。金管會昨（8）日宣布，擬核准玉山銀行申請試辦用AI、大數據分析等「財務模型」做信貸、辦卡的核貸...

玉山金未來配息率會高於配股

多家銀行正進行房貸控管，玉山金董事長黃男州昨（8）日於法說會表示，股市震盪一定會影響房貸市場，玉山上半年總放款成長1,5...

永續行動獎／台新金拿到二金一銀

由台灣永續能源研究基金會主辦的「2024年亞太暨台灣永續行動獎」於昨（8）日結合「2024亞太永續博覽會」舉行頒獎典禮，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。