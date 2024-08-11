銀行優利戰延燒 將來銀行10%存款優利延到8月底
金融市場大幅震盪、美國聯準會即將降息之際，將來銀行再擴大活存優利，原定於7月底截止的活、定存10％超甜利率活動，由於廣大用戶熱烈反應，確定延長至8月底，而且不僅瞄準新用戶，將來銀行舊戶也有機會一起享有10％活存。
將來銀行指出，即日起至8月底國人只要成功開立將來銀行帳戶並完成裝置綁定，即可雙享活存、定存超優利10％的專案加碼，額度合計高達10萬元。
因為10％高利約等於市場上一般活存0.705％的14倍，或同天期定存利率1.225％的8倍，且優惠名額僅1萬名，開完戶還可享每月66次網路轉帳、6次跨行提款及1次ATM免費跨存免手續費。
不僅如此，將來銀行新戶的主帳戶還可再享5萬元內1％、5～20萬元活存3.5％的優利。
財金專家也指出，最新消費者物價指數已激增至2.42%，且油電雙漲，生活成本愈來愈貴，就連想吃個知名小籠包，近期也全面喊漲，連小確幸都沒了。再加上聯準會幾乎是明示9月將啟動降息導致全球股市震盪，台、美、日股皆墨，國人更需精打細算，守住辛苦錢，因此銀行推出的活存優利可以好好利用。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言