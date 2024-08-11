銀行優利戰延燒 將來銀行10%存款優利延到8月底

金融市場大幅震盪、美國聯準會即將降息之際，將來銀行再擴大活存優利，原定於7月底截止的活、定存10％超甜利率活動，由於廣大用戶熱烈反應，確定延長至8月底，而且不僅瞄準新用戶，將來銀行舊戶也有機會一起享有10％活存。

將來銀行指出，即日起至8月底國人只要成功開立將來銀行帳戶並完成裝置綁定，即可雙享活存、定存超優利10％的專案加碼，額度合計高達10萬元。

因為10％高利約等於市場上一般活存0.705％的14倍，或同天期定存利率1.225％的8倍，且優惠名額僅1萬名，開完戶還可享每月66次網路轉帳、6次跨行提款及1次ATM免費跨存免手續費。

不僅如此，將來銀行新戶的主帳戶還可再享5萬元內1％、5～20萬元活存3.5％的優利。

財金專家也指出，最新消費者物價指數已激增至2.42%，且油電雙漲，生活成本愈來愈貴，就連想吃個知名小籠包，近期也全面喊漲，連小確幸都沒了。再加上聯準會幾乎是明示9月將啟動降息導致全球股市震盪，台、美、日股皆墨，國人更需精打細算，守住辛苦錢，因此銀行推出的活存優利可以好好利用。