群益證攜手台鋼雄鷹大巨蛋品牌日 王齊麟現身開球

「群益金鼎證券品牌日」8月11日台鋼雄鷹對中信兄弟的比賽中盛大登場！本次活動開球儀式由群益金鼎證券董事長周秀真及總經理李文柱親自共同出席，群益代言人啦啦隊女神一粒及千勝總教練洪一中也共襄盛舉，並邀請群益百大貴賓客戶到場觀賽，共同展示對體育的熱愛與支持。

奧運羽球金牌得主王齊麟現身開球，為群益品牌日增添更多光采。當日除了提供現場開戶及金融投資諮詢外，還設有互動遊戲和豐富的贈品，讓球迷觀賽的同時投資也能全壘打。

群益金鼎證券全新吉祥物「探奇」在活動中首次亮相，「探奇」是以群益LOGO的老鷹為形象，搭配台語賺錢諧音取名，身上背著群益值星帶、頭頂群益企業色紅綠頭毛，活潑且充滿創意的形象，象徵著群益的創新精神。探奇在現場與觀眾熱情互動，讓大家在觀看比賽的同時，也對群益留下深刻的印象。

群益也在賽間準備多項互動遊戲，讓球迷們能進一步了解群益、體驗群益的熱情活力，「投資智慧王猜猜樂」請球迷回答群益專屬互動問題，答對者可獲得限量商品;「群益探奇Cam」隨機邀請球迷跟著探奇一起揮棒，留下難得的畫面等不僅拉近了球迷與群益的距離，也為他們帶來無與倫比的觀賽體驗。

群益金鼎證券近期也邀請台鋼啦啦隊「Wing Stars」成員一粒擔任代言人，配合開戶活動「投資全壘打」推出專屬應援短片及聯名開戶禮，為證券市場注入全新活力，即日起只要新開群益證券戶，不須交易，即可獲得「一粒聯名撲克牌」或「探奇絨毛按摩槌」二選一，開戶完成後，單月交易金額達100萬，即可獲得「一粒聯名悠遊卡」、「探奇絨毛玩偶」、「一粒聯名撲克牌」或「探奇絨毛按摩槌」四選一（達200萬則可選二，以此類推）。若已經是群益的客戶也有機會，只要達成指定條件，也能獲得好禮。

此外，中華職棒史上首位達成1000勝的台鋼雄鷹洪一中總教練也擔任群益金鼎證券的形象大使，合作拍攝形象影片。

影片中揭露群益自行研發的「行動贏家」APP不僅支持國內外股票、期貨和選擇權交易，更融合了最新的數據分析技術，為投資者提供極速下單和多種智慧單等專業服務，讓投資者在工作上能更專注、投資更輕鬆。

展望未來，群益金鼎證券也將秉持專業精神，提供最優質的理財服務，助每位投資者在市場中脫穎而出，達成千勝願景。