存股族利滾利 「豐存股」推出「股利再投入」功能

永豐金證券「豐存股」，全新推出台股「股利再投入」功能，搶搭除權息旺季行情，只要一鍵開啟，就能將領到的股息自動再投入存股，放大存股資產。

同時，同步推出二大股利資訊查詢功能，包含「近30天即將除息標的」與「歷史已發放股利查詢」，新功能推出後，「豐存股」可滿足存股族三大領息需求，從除權息資訊、股利發放查詢、到股利再投入一站式貼心服務。

根據證交所ETF投資篩選器數據顯示，截至7月29日前五大受益人全被「高息ETF」占據，分別是00878、0056、00940、00919、00929；永豐金證券指出，其中近一年推出的00940與00929更進一步從季配息，發展成月月配息，顯示存股族對領息的強烈需求，因而推出「股利再投入」功能打通存股關鍵一哩路。

永豐金證券表示，「股利再投入」功能可以有效啟動複利效應，穩定累積資產。以台股高息ETF成立歷史最久的0056為例進行試算，成立16年，若每月13日存股5,000元，有股利再投入的年化報酬率為6.38%，資產終值約279萬元；反之無啟動再投資的年化報酬率為4.81%，資產終值約154萬元，長期投資兩者差距甚大。

根據「豐存股」今年上半年的數據顯示，30~40歲存股族占33%，其次是20~30歲26.8%，這兩群年輕族群佔比逼近六成，以勞工退休年齡65歲來看，離退休都至少還有25 年的「股利再投入」累積時間，是最可善用時間複利效果的族群。

「豐存股」新推出的台股「股利再投入」，為目前業界領先存股功能，投資人1鍵就能開啟，開啟後，將於現金股利發放次2日，自動新增再投入約定單，並於最近一期的「豐存股」扣款日成交買入。股利再投入約定金額將以100元為級距，例如，領到現金股利2,050元，則實際約定再投入的買入金額將為2,000元。

此外，豐存股推出二大股利資訊查詢功能，「近30天即將除息標的」列出近期台股市場的領息機會，包含最新現金股利金額與發放日期；「歷史已發放股利查詢」則可協助投資人查詢2021年以來的每一檔持股發放明細、與累積的股利淨額。

永豐金證券提醒投資人高息ETF「無保證收益及配息」，並非定存替代，仍須評估適合自己風險的每月存股額度、穩定累積財富。