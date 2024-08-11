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金融業神助攻挺體育人才 贊助王齊麟、郭婞淳、戴資穎…

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
黃金男雙「麟洋配」王齊麟為土銀羽球隊球員，本屆巴黎奧運成功衛冕金牌。記者潘俊宏／攝影
黃金男雙「麟洋配」王齊麟為土銀羽球隊球員，本屆巴黎奧運成功衛冕金牌。記者潘俊宏／攝影

中華隊前進奧運，金控與銀行「神助攻」。在2024年巴黎奧運奪「金」的王齊麟、摘「銅」的郭婞淳均獲金融業大力贊助，本次奧運代表團的羽球、桌球、網球、舉重、高爾夫、射箭等選手，均獲土地銀行、合庫銀行、富邦金控（2881）、國泰人壽、第一銀行、台新銀行、玉山銀行與彰化銀行等業者鼎力支持。

黃金男雙「麟洋配」王齊麟為土銀羽球隊球員，本屆巴黎奧運成功衛冕金牌。土銀贊助羽球隊超過40年，每年投入數千萬元預算於相關費用。

金融業贊助奧運選手概況
金融業贊助奧運選手概況

合庫銀行成立桌球、棒球、羽球三支球隊，2024年每年球隊預算達1.8億元；「世界球后」戴資穎、「羽球一哥」周天成，「桌球教父」莊智淵、鄭怡靜、林昀儒、高承睿等，均為合庫隊員。

富邦金控及子公司長期支持國內體壇發展，年投入逾5億元資金，本屆力挺「舉重女神」郭婞淳及高球好手潘政琮。

國泰金控及各子公司每年贊助體育總金額逾2億元，國泰金控旗下國泰人壽贊助本次奧運女子桌球選手陳思羽、簡彤娟。

國泰人壽 奧運 富邦金控

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