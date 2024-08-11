匯市最前線／台幣後市看三關鍵
熱錢上周五（9日）大舉回流，激勵新台幣匯率盤中衝至32.398元、最多升值1.95角；為維持匯市穩定，中央銀行全日不斷敲進美元減緩升幅，終場勁升1.53角，收32.44元，連三升並為一個半月新高。
外資、投信、央行全都進場，匯市交投熱絡，上周五締造27.785億美元成交巨量。央行資料顯示，三個交易日新台幣匯率累計升值2.48角，匯價也升破32.5元關卡。過去一周，新台幣匯率累計升值3.77角。
展望後市，匯銀主管分析，需先觀察32.2、32.3價位是否會被升破，熱錢動向、股市表現與主要亞幣強弱為三大關鍵。
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