快訊

奧運拳擊／林郁婷5：0擊退塞琳梅塔 奪我國本屆第二金

奧運籃球／柯瑞金牌戰狂轟8記三分彈 美國力退地主完成5連霸

匯市最前線／台幣後市看三關鍵

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
新台幣、美元示意圖。 聯合報系資料照
新台幣、美元示意圖。 聯合報系資料照

熱錢上周五（9日）大舉回流，激勵新台幣匯率盤中衝至32.398元、最多升值1.95角；為維持匯市穩定，中央銀行全日不斷敲進美元減緩升幅，終場勁升1.53角，收32.44元，連三升並為一個半月新高。

外資、投信、央行全都進場，匯市交投熱絡，上周五締造27.785億美元成交巨量。央行資料顯示，三個交易日新台幣匯率累計升值2.48角，匯價也升破32.5元關卡。過去一周，新台幣匯率累計升值3.77角。

上周主要貨幣對美元升貶幅
上周主要貨幣對美元升貶幅

展望後市，匯銀主管分析，需先觀察32.2、32.3價位是否會被升破，熱錢動向、股市表現與主要亞幣強弱為三大關鍵。

台幣匯率 新台幣

延伸閱讀

台達電7月營收月增7% 寫新高

股市崩跌他看不懂「為跌而跌？」 網曝最大關鍵原因

外資大賣超時…這2檔傳產股竟逆勢被外資買超 居前兩大

新聞中的公民與社會／「雙管齊下」打炒房 央行的任務你搞懂了嗎？

相關新聞

匯市最前線／台幣後市看三關鍵

熱錢上周五（9日）大舉回流，激勵新台幣匯率盤中衝至32.398元、最多升值1.95角；為維持匯市穩定，中央銀行全日不斷敲...

金融業神助攻挺體育人才 贊助王齊麟、郭婞淳、戴資穎…

中華隊前進奧運，金控與銀行「神助攻」。在2024年巴黎奧運奪「金」的王齊麟、摘「銅」的郭婞淳均獲金融業大力贊助，本次奧運...

新台幣單週狂漲3.77角 專家：止貶訊號浮現

台股經歷驚濤駭浪的一週，新台幣匯率相對淡定，僅1個交易日小貶，單週狂升3.77角，創下今年以來單週最大漲幅。台新銀行首席...

日圓升值看台灣未來匯率走向 法人：影響不大

新台幣兌美元匯率近期持續走貶，引發市場高度關注，自「楊金龍防線」突破以來，台幣匯率一度再創波段新高，引發市場對抗通膨資產...

新台幣今年來走貶突破「楊金龍防線」 法人分析後市效應

新台幣兌美元匯率今年來持續走貶，激勵具有抗通膨效應的資產股、科技股、工具機族群後市可逆勢走揚，在全球經濟不確定性增加的情...

證交所攜手安侯建業赴星馬招商 行銷臺灣資本市場

臺灣證券交易所攜手安侯建業聯合會計師事務所，日前於馬來西亞及新加坡舉辦二場次前進臺灣資本市場座談會，吸引眾多新馬當地企業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。