中華隊前進奧運！金控銀行神助攻 贊助奪「金」王齊麟、摘「銅」郭婞淳

中華隊前進奧運，金控與銀行「神助攻」。在2024年巴黎奧運奪「金」的王齊麟、摘「銅」的郭婞淳均獲金融業大力贊助，統計本次奧運代表團的羽球、桌球、網球、舉重、高爾夫、射箭等選手，均獲土地銀行、合庫銀行、富邦金控、國泰人壽、第一銀行、台新銀行、玉山銀行與彰化銀行等業者鼎力支持。

初步統計，這八家金控、銀行或壽險業者，每年投注在國內體育人才培育或贊助的金額上看10億元。

金控與銀行業者積極培育選手、成國內體育人才搖籃。臺灣黃金男雙「麟洋配」王齊麟為土銀羽球隊正式球員，於2020東京奧運獲得我國史上首面奧運羽球金牌，本屆巴黎奧運成功衛冕金牌，為奧運史上首次出現羽球男雙二連霸，巴黎奧運現場再度響起國旗歌，令不少國人激動落淚。

土銀贊助羽球隊超過40年，每年投入數千萬元預算於球員營養費、比賽與訓練用服裝器材、參加國內外比賽旅費、外聘教練及防護員等費用，2023年土地銀行挹注羽、網球隊金額合計超過4,500萬元。

合庫銀行成立桌球、棒球、羽球三支球隊，2024年每年球隊預算達1.8億元；「世界球后」戴資穎、「羽球一哥」周天成，「桌球教父」莊智淵、鄭怡靜、林昀儒、高承睿等，均為合庫隊員。合庫銀多年來大力支持桌球、棒球、羽球三支球隊，2024年每年球隊預算已達1.8億元。

富邦金控及子公司長期支持國內體壇發展，年投入逾5億元資金，本屆力挺「舉重女神」郭婞淳及高球好手潘政琮。國泰金控及各子公司每年贊助體育總金額逾2億元，國泰金控旗下國泰人壽贊助本次奧運女子桌球選手陳思羽、簡彤娟。

第一金控旗下第一銀行設有桌球隊並陸續贊助桌球、舉重、柔道、角力等，近六年每年贊助金額皆破千萬元，2023年逾2,000萬元，累計金額近億元，一銀本次奧運贊助舉重選手陳玟卉。

台新金控旗下台新銀行贊助女子高爾夫選手錢珮芸，為鼓勵選手為國爭光，除提供60萬元訓練獎金，將額外加碼最高150萬元的奪牌獎金；玉山金控旗下玉山銀行連續兩年贊助射箭好手湯智鈞；彰化銀行也支持女子射箭好手邱意晴、李彩綺，在三年贊助期間提供相關訓練費用，並提供獲選亞運、奧運資格激勵獎金，同時也設置奪牌激勵獎金等。