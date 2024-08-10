金融業斥重金支持體育選手！退役不用怕失業 運動員可轉型成銀行家

國內金融業慷慨解囊、砸重金培育體育好手為國爭光；金融業不只出錢，部分公股行庫以及國泰人壽等還提供球員運動生涯退役後可轉任教練、顧問職或銀行行員等福利，讓球員更無後顧之憂。

連續兩屆奧運奪「金」、締造歷史新紀錄的羽球男雙「麟洋配」王齊麟即為土銀行員，若球員選擇高掛球鞋退役，土銀提供球員退役前的一年期輔導訓練，保障退役球員接軌銀行員業務與兼顧職涯發展。

此外， 戴資穎、周天成、莊智淵、鄭怡靜、林昀儒、高承睿均為合庫銀行苦心栽培的選手；合庫銀行指出，合庫的球隊教練藉由各項賽事中，尋找具有潛力之選手，將表現優異的青少年國手納為預備隊員，依比賽成績按月提供營養金支持。

例如，林昀儒11歲、戴資穎15歲時就簽約成為預備隊員，成為成人國手時納為正式行員，比賽成績優異提供營養金、獎金及行政獎勵；球員運動生涯退役後可轉任教練、顧問職或銀行行員，在合庫有計畫性的栽培下，「運動員」也可轉型為「銀行家」。

第一銀行已進用的行員為舉重好手陳玟卉。一銀針對國內外賽事表現優異選手，加碼發給激勵金獎勵並公開表揚，表現優異選手也訂有相關辦法，擇優甄選晉用行員，並得以公假方式續行訓練及參加各項國內外比賽。

國泰人壽成立女子籃球隊及桌球隊，讓球員從學生時期開始接受一系列完整的培訓計畫，並透過補助津貼，鼓勵球員進修深造，不因運動而荒廢學業。在球員退役前也會安排轉職訓練，有機會留在球隊擔任教練或管理職，亦可進入集團旗下企業任職。