新台幣單週狂漲3.77角 專家：止貶訊號浮現

台股經歷驚濤駭浪的一週，新台幣匯率相對淡定，僅1個交易日小貶，單週狂升3.77角，創下今年以來單週最大漲幅。台新銀行首席外匯策略師陳有忠表示，新台幣止貶訊號已經浮現，但要繼續強升不容易，關鍵得看外資態度。

市場憂心美國經濟硬著陸的風險升溫、科技業巨擘財報季令人失望，加上日本央行升息，在一連串打擊下，上週國際股市迎來「黑色星期五」，且恐慌氣氛延續至本週。

儘管台股劇烈震盪，一度改寫史上單日最大跌點及跌幅，新台幣走自己的路，本週僅6日小幅貶值，其餘時間都收升，9日更在熱錢簇擁下，爆量強漲1.53角，單週累計狂升3.77角。

「新台幣止貶訊號的確已經浮現」，陳有忠指出，今年以來，新台幣呈現趨貶格局，7月更在外資調節台股並匯出下，貶勢加劇，一度靠向33元整數大關；不過8月初，台股隨國際股市上沖下洗，接著於本週最後兩個交易日連續反彈，顯示市場情緒慢慢冷靜，股匯市也從脫鉤轉為同步勁揚。

陳有忠說明，先前股匯不同調成常態，主要受到美元偏強、亞幣趨弱，以及外資調節台股並匯出等因素影響；現在外資調節告一段落，且市場對美國聯準會降息預期轉濃厚，美元走疲，加上日圓止貶回升，新台幣順勢展開反攻。

「（貶值）空襲警報已解除，現在（新台幣）就跟著亞洲升值梯隊快跑前進」，陳有忠直言，日圓暴力反彈，而美國經濟放緩、市場加深降息預期，都使美元難以再展強勢作風，整個市場氛圍有利於新台幣升值。

陳有忠補充，新台幣擺脫貶值壓力，但不見得會馬上走上強勁的升值道路，外資對台股的動態才是關鍵。

陳有忠接著指出，今年以來，國際股市狂飆，締造各種歷史紀錄，但下半年政經局勢不確定性增加，股市要繼續創高有難度，加上美國總統大選腳步愈來愈近、美國經濟放緩的疑慮，都可能影響投資人信心，使得外資態度轉趨觀望；如果外資沒有大舉湧入台股，新台幣少了強勁推力，後續走勢頂多區間偏升，而非猛烈上攻。