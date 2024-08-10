日圓升值看台灣未來匯率走向 法人：影響不大

新台幣兌美元匯率近期持續走貶，引發市場高度關注，自「楊金龍防線」突破以來，台幣匯率一度再創波段新高，引發市場對抗通膨資產的青睞。至於從日圓升值看台灣未來匯率走向，法人則認為影響不大。

在日本央行升息轉鷹之下，日圓匯率升值前景也隨之轉佳。法人分析，日本央行宣布升息1碼後，並計劃在未來兩年內減半購債額度，強調經濟回穩是主要推動因素，尤其大型企業恢復設備投資，在產業經濟的復甦下，有助於帶動整體經濟景氣的回升。

展望後市，在日圓升值後，台灣未來匯率走向如何？法人指出，如果台幣匯率能夠維持在32元以上，對於出口企業的影響應該不會太大。即便美國進一步降息導致台幣升值，對企業的衝擊也可能有限，總而言之，台幣匯率的波動，仍取決於國際經濟環境的變化，建議投資人持續關注日圓和美元的走勢。

另外，從日本產業經濟角度分析，日本央行透過升息促成日圓匯率的長期升值趨勢。其中，日本五大商社的總營收占GDP超過10%，在企業在財務狀況穩定的情況下，紛紛開始為員工加薪，有助於支持消費者物價指數（CPI）的持續上升。

至於政府方面，日本政府積極推動半導體產業發展，除提供建廠補貼，吸引企業投資外，還採取措施限制半導體技術的出口，以確保該產業的競爭力不會因為日圓升值而受影響，因此不僅支持日本國內產業的發展，也能增強日本在全球市場中的競爭力。

舉例來說，日本政府在熊本縣菊陽町為台積電（2330）提供了1兆2,080億日圓的津貼，並為半導體國產化的Rapidus計劃提供了9,200億日圓的津貼。

另外，日圓與瑞士法郎一直是套利交易中偏好借貸的低利貨幣。然而，隨著日本央行持續升息，日圓將有望迎來長期升值的空間，未來相關資金可能會回流日本，並長期於股市中投資。